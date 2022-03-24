moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

華潤啤酒：視乎原材料價格走勢 不排除個別地區加價

多間企業面臨原材料價格上漲壓力，華潤啤酒（0291）首席執行官及執行董事侯孝海於業績會上指，原材料成本於去年已有較大幅度提升，而集團於年內亦調整全國產品價格；儘管今年鋁、大麥等原材料持續在高價徘徊，但集團已鎖定麥芽等價格採購，加上中高檔酒進一步提高，相信有助抵消成本壓力。他續指，集團將視乎原材料價格走勢，不排除旺季後、在個別地區進行加價，但相關提價幅度將不會比去年大，並強調加價非今年「必需」的事。

至於今年首季目前表現，侯孝海形容，今年1、2月啤酒行業在部份地仍處於疫情防控的情況下，形成了「小繁榮」的氣象，銷量按年錄雙位數增長，其中高檔酒發展比去年上半年的增長速度高，反映了中國內部消費動力強勁。不過，踏入3月份，疫情蔓延至多達28個省市，許多城市採取封閉性措拖，導致啤酒行業迎來低潮，但集團相信有關防控措拖屬短期；在疫情亦不會比去年差、肯定比2020年好的基礎上，集團認為今年啤酒行業發展仍為「謹慎樂觀」。

華潤啤酒去年關閉5間廠房，侯孝海指，廠房關閉屬產能優化、即第2個三年戰略的一部份，有助集團作大工廠建設；未來關閉廠房的數目會逐漸減少，並將成為集團常態化工作，今年料關閉2至3間產能較低的廠房。

提及2022年將踏入集團第2個三年戰略的收官期，侯孝海表示，此階段屬集團「戰」的時期，集團期內積極進行能力建設、規模增長、品牌建立等；目前集團非常有信心可以實現在高檔市場銷量接近對手，能力優於同業的發展目標。在下一個三年、即2023至2025年策略，集團則會著重於高檔市場的「勝」，以贏為核心目標，包括在市場規模、份額、質量等方面領先同業，期望次高檔以上產品銷量達至接近400萬千升。

 

其他報道

首季強積金爆蝕740億 強積金成員戶口縮水16000元

大型航企去信政府 籲放棄對機組人員強檢

中國商務部：冀美方盡快取消全部對華加徵關稅

Expedia：解除「禁飛令」後 離港航班搜尋量急升九成

滬指終止六連升 創板指險守2700點

攜程全年虧轉盈賺14億人幣 短途旅遊、宅假期續成復蘇關鍵

新加坡放寬多項防疫措施 撤戶外口罩令及入境限制