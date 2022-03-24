至於今年首季目前表現，侯孝海形容，今年1、2月啤酒行業在部份地仍處於疫情防控的情況下，形成了「小繁榮」的氣象，銷量按年錄雙位數增長，其中高檔酒發展比去年上半年的增長速度高，反映了中國內部消費動力強勁。不過，踏入3月份，疫情蔓延至多達28個省市，許多城市採取封閉性措拖，導致啤酒行業迎來低潮，但集團相信有關防控措拖屬短期；在疫情亦不會比去年差、肯定比2020年好的基礎上，集團認為今年啤酒行業發展仍為「謹慎樂觀」。

華潤啤酒去年關閉5間廠房，侯孝海指，廠房關閉屬產能優化、即第2個三年戰略的一部份，有助集團作大工廠建設；未來關閉廠房的數目會逐漸減少，並將成為集團常態化工作，今年料關閉2至3間產能較低的廠房。

提及2022年將踏入集團第2個三年戰略的收官期，侯孝海表示，此階段屬集團「戰」的時期，集團期內積極進行能力建設、規模增長、品牌建立等；目前集團非常有信心可以實現在高檔市場銷量接近對手，能力優於同業的發展目標。在下一個三年、即2023至2025年策略，集團則會著重於高檔市場的「勝」，以贏為核心目標，包括在市場規模、份額、質量等方面領先同業，期望次高檔以上產品銷量達至接近400萬千升。

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