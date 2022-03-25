美國公眾公司會計監督委員會(PCAOB)隔晚表示，有關它和中國達成協議避免數百家中概股公司被摘牌的揣測「不成熟」。
PCAOB發聲明稱，雖然在繼續與中國監管機構磋商，但目前尚不清楚北京當局是否會同意允許美國檢查人員全面審查相關企業的審計底稿。該機構還說，即使達成任何協議也都只是「第一步」，而之後PCAOB為了以確保協議得到遵守會進行調查。
PCAOB在聲明中稱，「我們繼續努力尋找切實可行的方案解決中國當局關切的同時，最終，完全獲取相關審計文件是代表投資者履行我們職責所需」，「這點不容談判，即使關乎敏感行業的發行人亦如此。」。
上周報道稱，中國證監會在考慮允許美國監管機構查看不涉及敏感數據的上市公司審計底稿。然而根據該計畫，北京仍將尋求保留一些不讓PCAOB檢查敏感數據的能力。
PCAOB聲明中表示，該機構繼續與中國證監會接觸，並努力達成一項允許美國檢查人員「充分檢查和調查總部設在中國內地及香港的審計師」的協議。美國監管機構還說，它要求「完全接觸到審計工作文件、公司職員以及關乎此類審計業務的任何其它相關信息」。
中美兩國就審計底稿的授權問題上有著長達二十年的分歧，美國國會在特朗普政府晚期採取行動，立法要求摘牌不合規的公司。這項法律對中國大陸和香港的公司構成了特別威脅，因北京以國家安全顧慮為由拒絕允許公司開放審計底稿。
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