中海油田服務（2883）董事長兼首席執行官趙順強表示，去年在疫情期間，行業比較低潮，今年隨著上游開發逐步回暖，看到海外投資帶來很好機會。他們已跟蹤烏干達市場數年，進入當地市場，將裝備業務、技術板塊等引入，繼而向具優勢的客戶及大石油公司，提供增值服務及整體服務。他有信心，在海外市場及轉型方面，會在未來一、兩年內有所突破。
首席財務官種曉潔則指，去年度在簽署海外鑽井業務合同有很好的進展，料該部門的業績在今年會有改善。她估計，今次中海油服的資本開支會有40億元人民幣，當中裝備建設方面佔24億元人民幣。隨著收入有增長及負債率平穩，所以在更好回報投資者下，決定派發特別息。
趙順強稱，集團的發展，由以前的價值鏈某一端，發展到現金涉及價值鏈的各個環節，將有助提高風險防控，並且增加議價能力。業務上會實現一體化及管理一體化，藉此向客戶供供方案，從而挖取價值。他們在尋求轉型同時，會爭取和優質客戶的長期合同，涵蓋國內外的主流市場。在內地市場，他們會著重差異化，緊貼客戶提供先進服務為主。
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