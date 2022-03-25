首席財務官種曉潔則指，去年度在簽署海外鑽井業務合同有很好的進展，料該部門的業績在今年會有改善。她估計，今次中海油服的資本開支會有40億元人民幣，當中裝備建設方面佔24億元人民幣。隨著收入有增長及負債率平穩，所以在更好回報投資者下，決定派發特別息。

趙順強稱，集團的發展，由以前的價值鏈某一端，發展到現金涉及價值鏈的各個環節，將有助提高風險防控，並且增加議價能力。業務上會實現一體化及管理一體化，藉此向客戶供供方案，從而挖取價值。他們在尋求轉型同時，會爭取和優質客戶的長期合同，涵蓋國內外的主流市場。在內地市場，他們會著重差異化，緊貼客戶提供先進服務為主。

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