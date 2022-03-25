美的置業（3990）2021年核心純利按年跌9.5%至38.98億元人民幣（下同），每股基本及攤薄盈利3.04 元，派末期息1.6元，按年持平。
集團去年收入按年升40.4%至737.03億元。淨負債率大幅下降至46.3%，較2020年79.2%減少32.9個百分點，現金短債比提升至1.71；扣除預收款後的資產負債率下降至72.1%。2021年底的有息負債總額為563.24億元，按年跌4%。
截至2021年12月31日，集團的加權平均融資成本低至4.82%，期內新增有息負債的加權平均實際利率為4.63%。集團持有總現金及銀行結餘為341.97億元，尚未動用的銀行授信額度1001 25億元。
土儲方面，集團截至2021年12月31日土地儲備總建築面積達4,952萬平方米，其中，新增權益總建築面積約471萬平方米，權益拿地金額為權益銷售額的38%。
美的置業今日收14.38元，跌2.18%。
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