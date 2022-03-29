證監會表示，禁止法國巴黎財富管理銀行及法國巴黎銀行（統稱法巴銀行）前有關人士金範錫重投業界，為期27個月，今起至2024年6月28日。證監發現，金利用預先簽署的客戶指示表格作為掩飾，藉此在未獲得書面授權的情況下，以委託方式操作客戶帳戶。證監批評其行為不誠實，令其是否有能力稱職地進行受規管活動受到質疑。
證監指出，金安排客戶預先簽署空白的客戶指示表格及風險錯配確認函，以營造出有關買賣投資產品的指示乃來自其客戶的假象，而事實上他是以委託方式操作帳戶，藉此誤導法巴銀行。另外，他亦透過虛假的電話報告來欺騙法巴銀行，訛稱已與該客戶會面或聯絡，以提供投資建議或接受其交易指示，但事實上他並沒有這樣做。
上述紀律行動源自證監會在法巴銀行主動匯報及金管局轉介調查結果後進行的調查。金的行為違反了《操守準則》內有關委託帳戶的授權及操作和合適性規定的監管條文，亦規避了法巴銀行在委託帳戶及合適性方面的政策及程序。
證監會在決定上述處分時，已考慮到所有相關情況，包括金所犯的失當行為及違反法巴銀行政策的行為持續了近兩年半，承認使用客戶預先簽署的空白文件及促使出示虛假的電話報告，以及他過往並無遭受紀律處分的紀錄。
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