美聯工商舖（0459）公布，去年股東應佔溢利錄4,983.9萬元，較2020年虧蝕727.5萬元轉虧為盈，每股盈利2.761仙，不派息。
期內集團收益錄5.41億元，按年升58%，其中租金收入錄2,115.7萬元，按年升23.3%，借貸業務利息收入1,970.6萬元，按年升2.4倍，證券投資利息收入188.8萬元，按年增加12.4%。經營溢利6,779.2萬元，去年同期蝕362.6萬元。截至上半年，集團聘用659名全職僱員，按年增加15.6%。
集團表示，期內扭虧為盈，是由於集團重整管理層團隊，提高市場佔有率，香港非住宅物業市場有所反彈，另借貸業務經營溢利亦有所上升。集團指，去年政府推出的「消費券計劃」，為本港經濟打下强心針，推動市場對工商舖的需求。惟工商舖地產市場交投於去年下半年明顯放緩，主要受期內本港股市表現疲弱拖累，個別大熱股票表現強差人意，加上内地發展商的債務違約潮，觸發負財富效應。
另外，集團同時公布，董事會建議更改公司中英文名稱為「鋑聯控股有限公司」(Legend Upstar Holdings Limited)，須待股東大會上通過。集團指，更改名稱更能反映公司不同主要業務、企業架構、戰略業務規劃及未來發展方向。
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