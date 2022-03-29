劉金指出，內地大型銀行補充資本，依靠創造利潤後的資本留存，因此銀行必需保持資產規模適度增長，和盈利水平較快增長，否則不能及時補充足夠的資本，影響及後發展，因此該行對信貸增長有很強烈的動力，除了作為國有大型銀行，也出於盈利發展的需要。該行亦會探索資本補充工具，節約資本佔用，並制定資本應急預案，出現經營環境變化時，通過改善資產結構和控制資產規模，保持資本合理充足。

中行在今年在十四五規劃中，將各資本充足率目標較「十三五」提升1個百分點，核心一級資本充足率為10%，劉金表示中行股息率保持在30%水平，沒有特別事件也不會改變。他指該行目前的股息率有7.86厘，認為在市場複雜的形勢下，對機構投資者是穩定可靠的選擇，也適合成為個人投資組合部分。

去年中行不良貸款率按年降0.13個百分點至1.33%，風險總監劉堅東表示，該行今年部分行業的階段性、局部性信貸壓力較明顯，包括房地產企業資金鏈問題、地方政府債務集中到期還款、能源企業轉型、出口企業面對地緣政治不明朗影響需求、大宗商品價格上升影響中小企還款能力等。該行將特別加強重點領域的風險管控，相信資產質量穩定可保持穩定。

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