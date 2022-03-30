融創中國（1918）及融創服務（1516）今早市反彈，早前集團曾披露兩筆合計60億元人民幣的境內債無法如期支付。不過今日旗下的融創房地產集團公佈，擬就當中一筆「20融創01」，本金為40億元境內債調整債券回售本息兌付的安排，並定於3月31日至4月1日召開第二次債券持有人會議。
該筆債券今日曾高見49.7元，升13.47%。而「20 融創 01」將於3月31日開市起停牌。
另今早融創服務公佈，2021年全年純利按年升113.9%，每股盈利為0.41元，派末期息0.124元。融創中國及融創服務今日早市分別升11.03%及10.09%，分別收報4.53元及4.8元。
其他報道
阿里巴巴押注元宇宙 領投AR眼鏡製造商Nreal 6000萬美元
高盛：香港樓價未來4年將跌20% 社交距離限制、失業升抑制需求
區塊鏈遊戲Axie Infinity遭駭客竊約6億美元 料為歷來最大劫案之一
阿里騰訊繼續互通拆 內媒：業內人士指淘寶應用程式內部測試微信支付
虛擬產業投資專家同大家探討實質投資虛擬產業部署、投資組合配置，潛力前景、注意事項，助大家參與及發掘虛擬貨幣、NFT及元宇宙的投資機遇。
新興投資工具（Crypto, NFT及Metaverse）組合配置及投資部署Webinar
立即報名： https://link.mingpao.com/73038.htm
日期：2022年4月7日 (星期四)
時間：晚上 8:30 – 10:00 (HKT)