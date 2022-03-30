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融創付息、融創服務純利增1.1倍 股價齊升逾一成

融創中國（1918）及融創服務（1516）今早市反彈，早前集團曾披露兩筆合計60億元人民幣的境內債無法如期支付。不過今日旗下的融創房地產集團公佈，擬就當中一筆「20融創01」，本金為40億元境內債調整債券回售本息兌付的安排，並定於3月31日至4月1日召開第二次債券持有人會議。

該筆債券今日曾高見49.7元，升13.47%。而「20 融創 01」將於3月31日開市起停牌。

另今早融創服務公佈，2021年全年純利按年升113.9%，每股盈利為0.41元，派末期息0.124元。融創中國及融創服務今日早市分別升11.03%及10.09%，分別收報4.53元及4.8元。

 

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