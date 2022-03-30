該筆債券今日曾高見49.7元，升13.47%。而「20 融創 01」將於3月31日開市起停牌。

另今早融創服務公佈，2021年全年純利按年升113.9%，每股盈利為0.41元，派末期息0.124元。融創中國及融創服務今日早市分別升11.03%及10.09%，分別收報4.53元及4.8元。

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