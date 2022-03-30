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「中小企融資擔保計劃」優化措施4月起生效

按證公司公布，「中小企融資擔保計劃」的優化措施將於4月1日起生效。

為了進一步紓緩中小企在疫情下的資金周轉壓力，《財政預算案》宣布「百分百擔保特惠貸款」下每家企業最高貸款額由18個月僱員薪金及租金的總和提高至 27 個月，上限由原本的600萬元增加至900萬元，最長還款期由8年延長至10年。如企業沒聘請僱員，亦沒經營場所，可以2019年1月至2022年3月期間最高單月淨收入的一半替代計算。

合資格企業為2022年3月31日前已最少營運3個月，並自2020年2月份起任何單月的營業額較2019年1月至2022年3月期間任何季度的平均每月營業額下跌最少3成。

另外，「中小企融資擔保計劃」下「八成信貸擔保產品」、「九成信貸擔保產品」及「百分百擔保特惠貸款」延長還息不還本安排六個月至合共最多30個月，同時提供一個為期一年的部份本金還款選項，讓有意願和有能力的借款企業逐步回復正常還款。

「中小企融資擔保計劃」的申請期已延長至2023年6月30日。

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