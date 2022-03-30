為了進一步紓緩中小企在疫情下的資金周轉壓力，《財政預算案》宣布「百分百擔保特惠貸款」下每家企業最高貸款額由18個月僱員薪金及租金的總和提高至 27 個月，上限由原本的600萬元增加至900萬元，最長還款期由8年延長至10年。如企業沒聘請僱員，亦沒經營場所，可以2019年1月至2022年3月期間最高單月淨收入的一半替代計算。

合資格企業為2022年3月31日前已最少營運3個月，並自2020年2月份起任何單月的營業額較2019年1月至2022年3月期間任何季度的平均每月營業額下跌最少3成。

另外，「中小企融資擔保計劃」下「八成信貸擔保產品」、「九成信貸擔保產品」及「百分百擔保特惠貸款」延長還息不還本安排六個月至合共最多30個月，同時提供一個為期一年的部份本金還款選項，讓有意願和有能力的借款企業逐步回復正常還款。

「中小企融資擔保計劃」的申請期已延長至2023年6月30日。

其他報道

上海人行︰不得盲目抽貸、斷貸

俄烏消息推高 恒指收市升304點 大市成交增24% 北水流出增1.3倍

俄杜馬主席提議擴大用盧布結算的出口貨物 涉糧食、金屬及木材等

太陽城：澳門貴賓廳式微 轉型亞洲提供貴賓及高端中場業務

中央發文規範網絡直播營利行為 快手績後跌逾半成

滬指以日中最高位收市 創板指挑戰2700點

恒大許家印據報計劃售深圳兩豪宅 市值逾5億人幣

Arm據報擬轉讓中國合資公司的股份以加快美IPO

Viu OTT去年每月活躍用戶登大東南亞市場榜首 第四季付費用戶居次位

特首林鄭：港有人才流失是不爭事實 重申重視香港國際地位

【有片：埋身擊】紐約期油或進入橫行區間 料後市徘徊呢個水平

深圳國際去年核心多賺47% 末期息增2%派0.125元

長汽：晶片供應下季開始緩解 目前無計劃從俄羅斯撤資

俄擬接受比特幣買天然氣 美財政部副部長：助俄避開制裁者須負上責任

碧桂園全年核心純利跌16% 末期息0.1012元 削近6成

正榮地產：已完成5筆優先票據交換要約