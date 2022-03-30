工行（1398）去年多賺10.3%至3483.38億元（人民幣，下同），每股派息0.2933元，同樣按年增10.3%。工行今日績前收報4.76元，升0.85%。
四大內銀均已公布去年業績，全部按年多賺最少一成。建行（0939）及中行（3988）分別多賺12.26%及12.28%，農行（1288）純利增11.7%。
去年工行淨利息收入按年升6.8%，錄6906.8億元，手續費及佣金淨收入按年升1.4%，至1330.24億元。
全年貸款減值準備按年增13.7%，至6039.83億元。不良貸款率為1.42%，按年減0.16個百分點，較去年首三季亦減0.1個百分點。撥備覆蓋率達205.84%，按年增逾25個百分點。
淨利息收益率收窄，去年為2.11%，按年跌0.04個百分點，但與首三季持平。核心一級資本充足率為13.31%，按年上升0.13個百分點。
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