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渣打逐步恢復分行服務

渣打銀行表示，由於本港新型冠狀病毒疫情續步緩和，分行服務將按最新疫情逐步恢復正常運作。

因應疫情而暫停營業的分行、優先理財中心、優先私人理財中心、流動分行及企業特快中心，將由4月11日起恢復周一至周五營業，服務時間維持由上午10時至下午4時30分 (流動分行營業時間為上午10時至下午4時)，周六則仍然暫停營業。

昨日，匯豐亦已宣布因應疫情最新發展，50家分行將於本周五（4月1日）起恢復5天營業。

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