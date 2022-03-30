因應疫情而暫停營業的分行、優先理財中心、優先私人理財中心、流動分行及企業特快中心，將由4月11日起恢復周一至周五營業，服務時間維持由上午10時至下午4時30分 (流動分行營業時間為上午10時至下午4時)，周六則仍然暫停營業。

昨日，匯豐亦已宣布因應疫情最新發展，50家分行將於本周五（4月1日）起恢復5天營業。

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