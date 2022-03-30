去年工行淨利息收益率，按年下降0.04個百分點至2.11%，廖林表示，雖然去年企業融資成本下降，不過去年該行增加貸款投放，加上增加收益率較佳的個人貸款佔比，對沖部分利率下降壓力，同時通過加強客戶服務，令負債成本基本保持穩定。

截至去年底，工行不良貸款率為1.42厘，按年下跌0.16個百分點至1.42厘，不過對房地產公司的不良貸款率則按年上升2.47個百分點，至4.79%。工行副行長張文武表示，去年全行業房地產不良貸款率皆出現階段性回升，主要是由少數大戶貸款風險上升導致，不過該行房地產企業貸款佔比低於4%，因此對全行資產質量影響不大，而且審慎地認列房地產不良貸款並作充足的撥備，已經反映損失和風險。

對於整體資產質量，張文武指目前經濟環境壓力下，受疫情和經濟周期影響較大的客戶經營困難，資產質量面對有結構性壓力和挑戰，不過該行將強化房地產等重點行業監控，精細化風險管理，資產質量可望保持平穩可控。

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