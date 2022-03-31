彭博社引述消息指，雖然三星和SK海力士可能會補位，但蘋果仍然渴望擴大供應網絡，並消除因疫情和運輸問題導致進一步中斷的風險。

據報蘋果已經與長江存儲就合作事宜探討數月，不過尚未作出最後決定。長江存儲由北京支持的晶片製造龍頭企業紫光集團擁有。

報道指，這些測試和商討並不保證長江存儲最終將為蘋果供應產品。消息指，目前未清楚長江存儲是否可以說服蘋果相信其可靠性。報道指，長江存儲的技術落後了至少一代，最好也就是可能成為如海力士和三星電子等蘋果公司主要供應商的備用選擇。

但是鑒於存儲晶片很大程度上已經商品化，蘋果可能會決定將長江存儲的產品用於iPhone SE等低端設備。長江存儲和蘋果各自的代表不予評論。

事實上，2018年已傳出雙方合作，當時預計，雙方即使達成協議，長江存儲科技最快也要到2019年才能交貨；業界人士更預料，長江存儲科技可能要到2020年之後，才能生產出足夠滿足蘋果需要的產品數量。

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