祝九勝解釋指，去年首三季的盈利雖然只跌16%左右，但集團結算集中在第四季，佔了40%，加上權益比例下降了約5個百分點，導致盈利下降﹔此外，投資亦會在第四季度盤帳，但2021年投資收益由2020年的135.1億元減少了69億元，至66.1億元，受按權益法確認的聯合營項目收益減少以及處置子公司的收益減少影響。

加上，去年市場明顯下行，集團亦需隨行就市，故按照審慎原則，對2021年末資產進行了全面減值測試，對部分項目、個別股權投資，包括了易居（2048）發生比較大的虧損，整體計提減值35.3億元，較2020年多了十多億元，合計減少權益淨利潤約25.5億元。

萬科去年毛利率下降亦影響了盈利，去年集團整體毛利率21.8%，按年下降7.4個百分點。集團指，毛利率未來能維持在20%，包括集團擁有已售未結轉的資源約7100億元、去年下半年亦調整了投資機制發生了變化，將為毛利率帶來保障等。

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