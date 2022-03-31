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中國海外去年少賺8.5% 末期息增4%派76仙

中國海外（0688）公布，截至去年底止全年收入2422億元（人民幣，下同），按年增長30%，股東應佔溢利為401.6億元，跌8.5%，扣除稅後投資物業公允價值變動收益後的股東應佔溢利為363.8億元。每股盈利3.67元，派末期息每股76港仙，按年增4.1%。

期內實現銷售合約額3695億元，增長2.4%；新增土地儲備98宗，權益購地金額1610.2億元，新增貨值3822.1億元。

截至去年底，公司資產負債率 58.9%，淨借貸比率 32.3%，未觸「三條紅線」中的 任何一條，繼續保持在「綠檔」。

中國海外中午收報24.3元，升1.7%。

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