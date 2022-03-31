期內實現銷售合約額3695億元，增長2.4%；新增土地儲備98宗，權益購地金額1610.2億元，新增貨值3822.1億元。

截至去年底，公司資產負債率 58.9%，淨借貸比率 32.3%，未觸「三條紅線」中的 任何一條，繼續保持在「綠檔」。

中國海外中午收報24.3元，升1.7%。

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