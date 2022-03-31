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和黃醫藥：被美列入確定除牌名單無影響業務 研聘中國境外審計師

和黃醫藥（0013）公布，於本月30日，公司被美國證交會(SEC)列入《外國公司問責法》認定的發行人最終清單。

相關報道：百度、富途等5公司被美列入除牌風險臨時名單 首批5間轉入確定名單

該公司於本月3日向美國證交會呈交20-F 表格內的年度報告後，同月8日被暫定為委員會認定的發行人。美國證交會之前估計，根據《外國公司問責法》，有273 名註冊人可能於2020年的審查中被視為委員會認定的發行人。

和黃醫藥表示，正繼續留意市場發展及評估所有的戰略選項，上述更新目前對業務營運並無影響。公司將繼續遵守上市所在所有司法管轄區的相關法律和法規。

相關報道：美SEC主席對近期達成避免中概股除牌協議持懷疑態度

此外，和黃醫藥正與中國證監會保持溝通，以了解他們與美國當局就設於中國的公司如何能滿足該法案的要求，所進行的討論是否有進一步更新。公司將繼續評估保持在美國上市的所有選項，包括在公司的國際業務對集團的貢獻超過中國業務時，評估在中國境外委聘審計師的好處。

相關報道：中證監回應SEC言論 稱雙方溝通還將繼續

美國證交會3月30日依據《外國公司問責法》將5間中概股公司加入有除牌風險的發行人臨時名單，同時將第一批名單中、包括和黃醫藥的5間中概股公司轉入確定名單（Conclusive list）。

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