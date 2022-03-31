相關報道：百度、富途等5公司被美列入除牌風險臨時名單 首批5間轉入確定名單

該公司於本月3日向美國證交會呈交20-F 表格內的年度報告後，同月8日被暫定為委員會認定的發行人。美國證交會之前估計，根據《外國公司問責法》，有273 名註冊人可能於2020年的審查中被視為委員會認定的發行人。

和黃醫藥表示，正繼續留意市場發展及評估所有的戰略選項，上述更新目前對業務營運並無影響。公司將繼續遵守上市所在所有司法管轄區的相關法律和法規。

相關報道：美SEC主席對近期達成避免中概股除牌協議持懷疑態度

此外，和黃醫藥正與中國證監會保持溝通，以了解他們與美國當局就設於中國的公司如何能滿足該法案的要求，所進行的討論是否有進一步更新。公司將繼續評估保持在美國上市的所有選項，包括在公司的國際業務對集團的貢獻超過中國業務時，評估在中國境外委聘審計師的好處。

相關報道：中證監回應SEC言論 稱雙方溝通還將繼續

美國證交會3月30日依據《外國公司問責法》將5間中概股公司加入有除牌風險的發行人臨時名單，同時將第一批名單中、包括和黃醫藥的5間中概股公司轉入確定名單（Conclusive list）。

其他報道

郵儲行：息差續有挑戰 期望保持較同業為高

都市麗人去年虧損擴大至4.9億人幣 不派息

聯想控股去年多賺近五成至57億人幣 聯想集團貢獻40億創新高

恒指半日跌179點 下試10天線 科指曾跌穿10天線

俄羅斯據報向印度提出以大幅折扣價格出售石油

大S前夫汪小菲麻六記因油煙污染被罰款

中信去年多賺24%至702億元創新高 末期息0.456元

香港據報正考慮放寬對外國機組人員的防疫規定

東航墜機事故事發30天內完成初步報告 民航局朱濤：兩部黑盒數據正在解碼

滬深三大指數半日向下 上證微跌0.1%

丸龜製麵母企東利多關閉在俄羅斯所有門店

俄羅斯取消沽空禁令 交易時間延長到常規時段

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR由升轉跌 見一周低

傳赴港IPO前尋5億美元融資 Lalamove：無具體上市計劃

純利腰斬遭質疑「業績洗澡」 萬科郁道再道歉

蘋果或首次使用中國晶片

普京讓步？德國政府：俄稱可續用歐元買天然氣

英特爾行政總裁的收入是普通員工的1711倍

滬深三大指數今早低開 人行淨投放1300億人幣

恒指高開30點 百度跌3.5% 績後申洲跌4.5% 港科探跌8.2%

港股ADR跌10點 夜期低水42點 美期升亞股個別發展 油價跌

虛擬產業投資專家同大家探討實質投資虛擬產業部署、投資組合配置，潛力前景、注意事項，助大家參與及發掘虛擬貨幣、NFT及元宇宙的投資機遇。

新興投資工具（Crypto, NFT及Metaverse）組合配置及投資部署Webinar

立即報名： https://link.mingpao.com/73038.htm

日期：2022年4月7日 (星期四)

時間：晚上 8:30 – 10:00 (HKT)