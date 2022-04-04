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假期前缺北水 恒指升462點見一個月高 內房、科技股上升

亞洲多地休市，港股明日假期，今日缺北水之下三大指數齊齊上升，恒指國指連升兩日。恒指今早高開187點，早市升幅曾收窄至84點，午後升幅擴大至高位升484點，全日高低波幅400點。恒指見3月1日後收市新高，兩日累升505點；科指、國指見3月3日後收市新高。

恒指收市升462點或2.1%，報22502點，成交金額1028億元，較上日增加8.68%；國指升233點或3.1%，報7770點。恒生科技指數收報4769點，升5.43%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）貢獻恒指較多。匯控（0005）、蒙牛（2319）、長和（0001）拖累大市。騰訊（0700）收報390元，升2.96%；阿里巴巴（9988）收報113.7元，升3.65%；美團（3690）收報167元，升7.4%。

藍籌47隻升，16隻下跌，3隻無升跌。阿里健康（0241）升9.26%，收報5.43元，是升幅最大的藍籌，百威（1876）跌3.31%，收報20.45元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股29隻升，1隻下跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報241.4元，升13.33%；跌幅最大的是ASM PACIFIC（0522）收報79.6元，跌0.19%。

恒指升穿10天線(21977.75點)上試50天線(22804.29點)。科指升穿10天線(4596.71點)，上試50天線(4997.1點)。

北水、南水休市。

午後消息股表現

中石油中石化據報擬大折讓購俄羅斯天然氣。中石油（0857）收報4.05元，升1.5%。中石化（0386）收報4.02元，升0.5%。

政策刺激憧憬重組，內房股早市彈一至兩成。中海外（0688）收報24.9元，升7.56%；龍湖（0960）收報42.8元，升4.52%；華潤置地（1109）收報38.6元，升3.49%；碧桂園（2007）收報6.35元，升8.36%。非藍籌內房方面，寶龍地產（1238）收報2.64元，升21.1%；龍光地產（3380）收報2.83元，升20.43%；金茂（0817）收報2.85元，升20.25%；新城發展（1030）收報5.07元，升17.36%；旭輝（0884）收報4.61元，升11.35%。

今早及隔晚消息股表現

康希諾生物（6185）新冠mRNA疫苗獲藥監局臨床試驗批件。收報132.9元，升5.9%。

醫思醫療（2138）新設綜合醫療服務旗艦中心和高端影像中心。收報8.45元，升3.55%。

HYPEBEAST（0150）獲SPAC公司溢價40%合併，將同時於納斯達克上市。收報1.13元，升39.51%。

比亞迪（1211）宣布停產燃油汽車，3月新能車銷量增3倍。收報243.6元，升8.17%。

石藥集團（1093）：中國自主研發mRNA疫苗，石藥稱獲臨床許可。收報9.3元，升5.2%。

金界控股（3918）今年首季EBITDA，按季增逾83%。收報7.39元，升4.53%。

小鵬汽車（9868）又跑出，3月交付量1.5萬輛，超預期兼拋離蔚來（9866）。小鵬收報122.8元，升10.33%。蔚來（9866）創上市新高，見196元，收報183元，升7.71%。

萬科（2202）公布旗下萬物雲申主板上市，萬科：H股股東將獲保證配額。收報21.1元，升11.17%。

太陽國際（1383）：即日起終止旅遊相關業務。收報0.068元，跌2.86%。

港府據報削機組人員隔離至7日，國泰（0293）內部文件：朝正確方向一小步。收報7.81元，升0.39%。

大新（2356）：期望今年維持息差平穩。收報6.93元，跌0.14%。

理想汽車（2015）3月交付11034輛理想ONE，增1.25倍。收報113.1元，升10.23%。

破頂股表現

破頂股包括，中海物業（2669）創上市新高，見10.08元，收報9.8元，升2.62%；禪遊科技（2660）創上市新高，見2.54元，收報2.53元，升18.22%；蔚來集團（9866）創上市新高，見196元，收報183元，升7.71%；海昌海洋公園（2255）創上市新高，見4.12元，收報3.96元，升0.51%；康耐特光學（2276）創上市新高，見4.98元，收報4.76元，跌2.06%；綠城中國（3900）創52周高，見16.08元，收報15.84元，升9.24%；銀杏教育（1851）創52周高，見2.09元，收報1.29元，升17.27%；太平洋航運（2343）創52周高，見4.55元，收報4.46元，跌0.22%；交行（3328）創52周高，見5.74元，收報5.71元，升0.53%；中國心連心化肥（1866）創52周高，見8.34元，收報8.28元，升2.86%；興合（1891）創52周高，見0.285元，收報0.285元，升3.64%。

破底股方面

破底股包括，華融金控（0993）創上市新低，見0.122元，收報0.133元，跌4.32%；巨濤海洋石油（3303）見52周低0.7元，收報0.76元，升4.11%；鴻福堂（1446）見52周低0.37元，收報0.37元，跌2.63%；意馬國際（0585）見52周低0.51元，收報0.51元，無升跌；東銀國際（0668）見52周低0.142元，收報0.145元，跌12.12%；英皇娛樂（0296）見52周低0.65元，收報0.69元，無升跌；豐德麗（0571）見52周低0.24元，收報0.3元，升1.69%。

異動股

上升異動股，包括，Hypebeast（0150）收報1.13元，升39.51%；開拓藥業（9939）收報0.63元，升36.79%；松齡（1989）收報0.53元，升30.86%；鳳祥（9977）收報1.13元，升25.56%；中國有贊（8083）收報0.191元，升21.66%；易居企業（2048）收報1.14元，升21.28%；寶龍地產（1238）收報2.64元，升21.1%；龍光地產（3380）收報2.83元，升20.43%；金茂（0817）收報2.85元，升20.25%；金茂服務（0816）收報5.78元，升18.93%；禪遊科技（2660）創上市新高，見2.54元，收報2.53元，升18.22%。

下跌異動股，包括，金利豐（1031）收報0.265元，跌13.11%；東銀國際（0668）見52周低0.142元，收報0.145元，跌12.12%；易緯集團（3893）收報0.106元，跌10.17%；時計寶（2033）收報0.48元，跌9.43%；佳兆業資本（0936）收報0.3元，跌9.09%；莊士機構（0367）收報0.86元，跌8.51%；先施公司（0244）收報0.33元，跌8.33%；匯聚科技（1729）收報1.05元，跌7.08%；民生教育（1569）收報0.8元，跌6.98%。

 

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