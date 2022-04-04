亞洲多地休市，港股明日假期，今日缺北水之下三大指數齊齊上升，恒指國指連升兩日。恒指今早高開187點，早市升幅曾收窄至84點，午後升幅擴大至高位升484點，全日高低波幅400點。恒指見3月1日後收市新高，兩日累升505點；科指、國指見3月3日後收市新高。