現時，英國金融監管局負責監督LME作為認可的投資交易所，英倫銀行則負責就倫金所結算作為中央的交易對手，負責監管。FCA及英倫銀行旗下審慎監管局（PRA）則負責監督參與LME市場的銀行及投資機構。聯合聲明指，FCA、英倫銀行及PRA已經聚焦於鎳市場的有序恢復交易，鎳市既然恢復買賣，監管機構預期，LME及倫金所結算保持警惕，直至情況完全處理好。但是經過一段穩定期後，FCA擬檢討LME叫停鎳市交易、恢復交易的舉措，並藉此判斷，對LME管治及市場監管安排，有何教訓。英倫銀行亦對倫金所結算的運作，進行檢討。

FCA及英倫銀行擬根據金融服務及市場法例2000的第166節，委任具經驗的人，進行是次檢討及進行匯報。FCA及英倫銀行會對檢討報告予以考慮，以確定是否採取進一步行動，及宣布未來採取的步驟。PRA及FCA亦會進一步依據監督流程，與在市場持有顯著倉位的機構交流，評估在鎳市場期間有關機構的風險管理及管治情況。

鎳市停市及復市引起的事件，已經成為最近的LME就市場結構的討論文件內，特別在探討LME及相關市場的透明度之角色方面的基本問題。FCA已經與LME討論一些建議，並預期LME會因應近期事件，考慮清楚塑造市場結構的未來方向。LME亦已經同意，委任額外的獨立董事加強管治，及現正檢討董事技能及組成所帶來的好處。

LME表示，已因應鎳市近期發生事件進行獨立檢討，同時FCA及英倫銀行亦會在外部就事件進行檢討。該所指，其會保持警惕及評估情況，確保市場保持穩定，並保留權利，在等待獨立檢討結果之前，進一步採取中期措施令市場保持穩定。獨立檢討會就鎳市大波動期間，尤其場外OTC市場的交易及倉位情況進行全面法證檢討、評估市場參與者提出的市場改革建議、長遠需要引入波幅限制的機制、引入更嚴謹的倉位管理措施，及持份者提出的更多建議，進行評估。其亦歡迎FCA及英倫銀行的聲明，並歡迎持份者提交意見。

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