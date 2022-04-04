景瑞控股（1862）公布，3月合約簽約銷售額10.16億元，按年下跌77.46%；合同銷售面積約6.79萬平方米，減少71.97%；合同銷售均價約每平方米14959元，下跌19.98%。

今年首3個月，累計合約簽約銷售額約22.31億元，按年下跌73.4%；合同銷售面積約14.32萬平方米，下跌68.23%；合同銷售均價約每平方米15575元，下跌16.26%。

當代置業（1107）公布，3月合約銷售額約4.75億元，按年下跌86.84%，其中物業合約銷售額約4.51億元，下跌87.45%；物業合約銷售面積約6.62萬平方米，減少81.94%；銷售均價每平方米約6811元，下跌30.5%。

首三個月，合約銷售額約15.68億元，按年下跌83.05%， 其中物業合約銷售額約13.63億元，下跌85.16%；物業合約銷售面積約17.95萬平方米，減少80.41%；銷售均價每平方米約7593元，下跌24.27%。

金地商置（0535）公布，3月合約銷售總額約45.38億元，按年下跌37.11%；合約銷售總面積約22.56萬平方米，下跌35.84%；銷售均價為每平方米約20100元，下跌1.95%。首三個月，累計合約銷售總額約145.61億元，按年上升0.48%；累計銷售總面積約64.05萬平方米，下跌6.56%。

碧桂園全日收報6.35元（港元．下同），升8.36%；景瑞收報1.7元，升0.59%；當代置業正停牌，停牌前報0.107元；金地商置收報0.92元，升4.55%。

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