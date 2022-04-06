WeLab 創辦人及集團行政總裁龍沛智表示，希望李錦榮的在財富管理上的經驗及知識，將有助集團提供更好的數碼財富管理服務和提升智慧銀行體驗，並為未來的跨境理財業務做好準備。

李錦榮加入WeLab成為顧問前，曾任宏利亞洲區財富及資產管理零售業務部區域主管、香港匯豐零售銀行及財富管理部亞太區財富管理業務主管及富達國際投資擔任亞洲（日本除外）零售業務區域主管等職位。

李錦榮表示，期望能與WeLab一同運用金融科技和財富管理的專業知識，以創新思維重塑財富管理服務。

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