財經事務及庫務局局長許正宇在立法會會議上表示，目前有超過200家中概股在美上市，截至今年3月，有19家中概股發行人已透過第二上市或雙重主要上市發陸本港，其總市值佔所有於美國上市的中概股逾七成。他續指，港交所（0388）和證監會將透過一系列對上市制度的改善，致力吸納優質中概股回流。
許表示，處理上市申請時，港交所一直以來擔當前線規管者的角色，根據《上市規則》審批擬在港上市的公司，以及在公司上市後繼續監察。證監會則監督港交所履行其與上市事宜有關的職能及職責，一直根據《證券及期貨（在證券市場上市）規則》及《證券及期貨條例》採取「前置式」措施，及早介入嚴重個案。
他提到，證監會將定期與港交所討論與上市有關的事宜。根據雙重存檔制度，港交所會將由上市申請人遞交的資料副本送交證監會。假如證監認為有關上市申請所作的披露屬虛假或具誤導性，或認為讓該等證券上市並不符合投資大眾的利益或公眾利益，證監可否決有關申請。證監亦會定期稽核港交所在規管與上市有關的事宜方面的表現。
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