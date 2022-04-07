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渣打：料內地第二季降存款準備金率0.5個百分點

渣打發表最新《環球經濟展望》指出，人大會議在3月份定下今年內地經濟增長5.5%的目標，與他們預期今年增長5.3%的水平相若。其料俄羅斯經濟放緩對內地經濟影響有限，不過因應內地依賴石油進口，若油價上升10%，料會扯跌貿易盈餘3.7%。同時其料第二季度內地會降低存款準備金率50個基點。

該行認為，在面對高漲的商品價格，及面對自2020年2月最惡劣一波的疫情爆發下，內地經濟前景蒙上陰影及面臨新逆風。俄羅斯即使經濟放緩，以俄羅斯市場需求驅動的結濟增長而言，影響幅度只有0.4%。俄、烏衝突拖累環球需求廣泛地放緩，則料影響內地本地生產總值（GDP）幅度為15%。內地最新一波疫情爆發，影響程度將超過2021年第三季度，但是比去年首季度內地GDP增長幅度要扣減3個百分點而言，會較溫和。

在商品價格上漲、環球需求放緩下，該行料內地的流動賬盈餘水平相對GDP的比率，會由2021年的1.8%，收窄至今年的0.9%。內地依賴進口石油，約佔2021年的年度貿易盈餘的比例為37%，換言之，油價上升10%，將令內地的貿易盈餘除低3.7%。

該行維持第二季中期借貸便利設施息率降低10個基點的預測不變。因應今年首季內地未見調降存款準備金率，其預期，會延至今年第二季度才降低存準金率50個基點，並估計內地今年的M2及社會融資規模的增幅，分別介乎9%至10%及10%至11%。

由於今年首兩個月CPI（居民消費價格指數）只有區區0.9%升幅，渣打指，這不會為內地銀根政策放鬆帶來障礙，維持今年CPI通脹預測為2.2%，比官方所定3%水平為低。反之內地的生產者物價指數（PPI）較受商品價格上漲影響，因此漲幅由原定的3.5%，提高至6%。該行預期內地官方的財政赤字預算相當於GDP的6.9%，比2021年的5.2%為高。財政刺激措施會佔今年GDP的比例約1.7%，並且有助帶動全年GDP提升0.9個百分點。

匯率方面，渣打料上半年尾美元兌人民幣為6.35水平，10年期中央政府債券的孳息率在第二季尾及第三季尾有望分別維持在2.85厘及2.8厘。人民幣有望在上半年維持強勢，內地息率料跌幅有限。

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