公布指，2021年7月到2022年3月中旬，騰訊、阿里巴巴、字節跳動、美團、拼多多、快手（1024）、百度（9888）、京東、網易（9999）、微博（9898）、嗶哩嗶哩（9626）、螞蟻集團等12家企業總離職人數21.68萬人，總招聘人數29.59萬人，淨增用工7.91萬人，其中11家企業招聘人數多於離職人數。

騰訊表示，今年還將持續引進核心科技人員和優秀應屆畢業生，預計總員工人數仍會增加。

美團稱去年7月份以來淨增員工1.7萬人；微博預計今年總員工數量在去年基礎上增加。

京東集團稱員工數量總體保持穩定；北京字節跳動表示去年以來總員工數量還增加。

百度集團稱員工數量總體穩定；阿里巴巴表示核心業務近一年新增員工九千多人。

訪談中，多間企業表示，當前內地網信事業發展進入新的階段，網信企業身逢盛世、前景壯闊，將搶抓發展機遇，堅定不移做大做強，同時積極履行社會責任，努力保持現有員工隊伍穩定，著力為社會創造更多就業崗位。

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