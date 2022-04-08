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PayPal共同創辦人批巴菲特、摩通和貝萊德CEO搞「金融圈老人政治」

風投大佬兼PayPal共同創辦人蒂爾（Peter Thiel）把「股神」巴菲特、摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）和貝萊德主席及行政總裁勞倫斯‧芬克（Larry Fink）稱為是「金融老年政治」的成員，與擁抱比特幣的「革命性年輕人運動」格格不入。

上述3人都曾表示，對比特幣或一般的數字貨幣持懷疑態度。在邁阿密舉行的比特幣2022會議上的主題演講中，Thiel將比特幣未能升至10萬美元歸咎於以上金融巨頭。

Thiel亦批評了包括美聯儲主席鮑威爾在內的央行主事者。他指，「鮑威爾或者像他這樣的人應該非常感謝比特幣，因為這是他們將得到的最後警告。他們選擇忽略它，他們將不得不在未來幾年為此付出代價。」

貝萊德一位發言人表示，該公司拒絕對Thiel的言論發表評論。但提及Fink在上個月發給股東的信函曾經指出，精心設計的數字支付系統可以加強國際交易的結算，同時降低洗錢和腐敗的風險。Fink寫道，數字貨幣還可以幫助降低跨境支付的成本。摩根大通及巴郡皆拒絕置評。

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