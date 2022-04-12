內地昨復批遊戲，刺激科技股早段向上，恒指今早高開70點後，曾升最多221點，但市場認為利好有限，恒指曾倒跌197點，半日高低波幅419點。恒指見3月18日後新低，科指、國指連跌5日，同創3月16日後新低。