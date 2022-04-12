內地昨復批遊戲，刺激科技股早段向上，恒指今早高開70點後，曾升最多221點，但市場認為利好有限，恒指曾倒跌197點，半日高低波幅419點。恒指見3月18日後新低，科指、國指連跌5日，同創3月16日後新低。
恒指半日跌106點或0.5%，報21102點，成交金額623億元；國指跌43點或0.61%，報7164點。恒生科技指數收報4157點，跌0.81%。
友邦（1299）、匯控（0005）、阿里巴巴（9988）拖累大市。騰訊（0700）、美團（3690）、京東（9618）貢獻恒指較多。
藍籌14隻升，49隻下跌，3隻無升跌。騰訊（0700）升2.32%，收報361.8元，是升幅最大的藍籌，聯想（0992）跌4.8%，收報7.73元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股11隻升，18隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報200.8元，升7.44%；跌幅最大的是快手（1024）收報58.6元，跌10.4%。
恒指續低於10天線(21877.04點)、20天線(21524.36點)。科指續低於10天線(4491.46點)、20天線(4449.48點)。
北水南下合計淨流入6.13億元，較上日增加798.21%，連續第3日流入，累計流入10.17億元，對上一次連續3日淨流入是2022年3月22日。南水北上合計淨流入17.79億元人民幣，終止連續4日流出。
南京再鬆綁限購措拖，內房先升後回。寶龍地產（1238）收報2.46元，跌5.02%；新城發展（1030）收報4.16元，跌5.45%；龍光地產（3380）收報2.37元，跌7.78%；禹洲（1628）收報0.6元，跌4.76%；旭輝（0884）收報4.31元，跌7.11%。
「股神」拍檔芒格大幅減持阿里巴巴（9988）ADR。收報97.45元，跌1.07%。
思摩爾（6969）遭股東「加按」3.4億股，市值55.9億元。收報15.64元，跌4.87%。
紫金礦業（2899）：首季淨利潤逾60億，按年增逾1.44倍。收報12.58元，跌0.79%。
中國本月批出45隻國產新遊戲版號。百度（9888）收報126.6元，跌1.25%。創夢天地（1119）收報4.17元，升0.24%。心動公司（2400）收報25.15元，升6.12%。騰訊（0700）收報361.8元，升2.32%。嗶哩嗶哩（9626）收報200.8元，升7.44%。網易（9999）收報146.9元，升3.16%。快手（1024）收報58.6元，跌10.4%。
龍湖（0960）首季賣樓240億元人幣。收報41.4元，跌1.43%。
小米（1810）王翔：半導體助推全屏行業發展。收報12.14元，跌1.78%。
禹洲（1628）上季賣樓收入跌64%。收報0.6元，跌4.76%。力高（1622）售樓首季跌四成。收報2.23元，無升跌。
長和（0001）董事去年集體加薪，獨「財爺」陸法蘭減薪逾三成。收報56.35元，跌1.05%。
東亞（0023）：已完成回購Elliott持股並將註銷，現有股東持股比率將上升。收報11.9元，跌0.83%。
中銀航空租賃（2588）破記錄買入80架空客A320NEO，同款機總數激增61%。收報58.25元，跌1.1%。
遠洋集團（3377）：首3個月合約銷售額跌28%。收報1.66元，跌1.78%。
破頂股包括，培力控股（1498）創52周高，見1.94元，收報1.89元，升24.34%；電能實業（0006）創52周高，見52.3元，收報52元，跌0.38%；中煤能源（1898）創52周高，見6.99元，收報6.6元，升11.49%；伊泰（3948）創52周高，見10.8元，收報10.46元，升3.56%；思捷（0330）創52周高，見1.19元，收報1.14元，跌0.87%。
破底股包括，榮昌生物（9995）創上市新低，見38.35元，收報39.85元，跌2.69%；翠華控股（1314）創上市新低，見0.191元，收報0.192元，跌0.52%；京東物流（2618）創上市新低，見16.84元，收報17.06元，跌2.18%；人瑞人才（6919）創上市新低，見6.79元，收報6.91元，跌4.03%；金力永磁（6680）創上市新低，見22元，收報22.7元，跌1.3%；舜宇（2382）見52周低105.2元，收報106元，跌0.47%；比亞迪電子（0285）見52周低14.52元，收報14.7元，跌2%；周生生（0116）見52周低8.7元，收報8.7元，跌0.11%；中華煤氣（0003）見52周低9.12元，收報9.13元，跌0.54%；譽宴（1483）見52周低0.6元，收報0.95元，跌24%；煤氣（0003）見52周低9.12元，收報9.13元，跌0.54%；中國飛鶴（6186）見52周低7.17元，收報7.21元，跌3.22%；晨鳴紙業（1812）見52周低3.04元，收報3.04元，跌2.88%；德昌電機（0179）見52周低10.02元，收報10.1元，跌0.2%；交銀國際（3329）見52周低1.11元，收報1.11元，跌0.89%；巨濤海洋石油（3303）見52周低0.7元，收報0.75元，無升跌；國泰君安國際（1788）見52周低0.86元，收報0.86元，跌1.15%；海通國際（0665）見52周低1.34元，收報1.35元，無升跌；鴻福堂（1446）見52周低0.36元，收報0.36元，跌1.37%；敏華控股（1999）見52周低6.66元，收報6.86元，跌3.92%；筆克遠東（0752）見52周低1.01元，收報1.04元，升1.96%。
異動股
上升異動股，包括，培力控股（1498）創52周高，見1.94元，收報1.89元，升24.34%；中泛控股（0715）收報0.049元，升19.51%；合富輝煌（0733）收報1.45元，升16%；環球實業科技（1026）收報0.132元，升11.86%；指尖悅動（6860）收報0.38元，升11.76%；中煤能源（1898）創52周高，見6.99元，收報6.6元，升11.49%；安能物流（9956）收報4.48元，升11.44%；東銀國際（0668）收報0.21元，升11.11%；太睿國際控股（1010）收報2.12元，升10.42%。
下跌異動股，包括，譽宴（1483）見52周低0.6元，收報0.95元，跌24%；邁博藥業（2181）平上市低位0.7元，收報0.7元，跌16.67%；比高（8220）收報0.238元，跌15%；快手（1024）收報58.6元，跌10.4%；HMVOD（8103）收報1.2元，跌9.77%；映客（3700）收報1.44元，跌9.43%；中國心連心化肥（1866）收報7.51元，跌9.41%；龍光地產（3380）收報2.37元，跌7.78%；商湯（0020）收報5.2元，跌7.14%。
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