澳洲會計師公會於上月18日及23日，向約300名中小企提供服務或經營或受僱於中小企的香港會計及金融專業人士，就當前和預期的業務表現進行調查。結果顯示，有35%受訪者認為第五波疫情影響最嚴重的領域為商業運營；其次為現金流，佔比達26%。對於未來3個月最大助中小企的紓困措施，有42%受訪者指為放寬社交距離限制，另保就業及電子消費券則分別各佔18%和12%。

澳洲會計師公會大中華區分會中小企委員會主席陳銘嚴表示，受訪者對第二季經營有信心，加上下周起即將分階段放寬社交距離措拖以及消費券推出，相信未來經濟將會逐步復蘇。他續指，儘管本月失業率或仍然高企，但相信隨後將會回落，當中尤其以餐飲業復蘇最為顯著；並預計，隨着疫情逐步回穩，餐飲、零售、旅遊以及建造業將會率先復蘇。

至於澳洲會計師公會去年11月22日至12月17日期間，針對11個亞太區市場中，訪問4252間中小企，其中香港地區共有310名受訪者。調查發現，本港相關企業對今年增長前景信心錄40%；雖然數字在各地區仍然處於低迷，但按年增長18.5個百分點，升幅冠絕各地區。此外，本地企業在去年業務錄得36%增長，按年升20.2個百分點，同樣跑贏調查平均按年上漲1.1個百分點的走勢。

陳銘嚴指，中國近期爆發疫情，或窒礙中港兩地通關時間，並對本地中小企營運有一定影響。不過，由於香港中小企業自去年起，加大力度投資科技和創新，故即使兩地短期內未能通關，相關企業亦可聚焦本地市場發展。

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