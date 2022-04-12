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管濤︰中國仍有減息降準空間

據《上海證券報》引述中銀證券全球首席經濟學家管濤稱，目前中國仍有降準、降息的空間，兩項工具可以交叉使用或疊加使用。

管濤曾在上周獲邀出席國務院總理李克強召開的專家座談會，並作發言。

近一周李克強多次在出席會議時提及要「適時」推出政策，例如在國務院常務會議中提到要「適時運用貨幣政策工具」，在主持召開經濟形勢專家及企業家座談會時，又提到要「適時加力」。市場一度對降準減息抱有期盼，但一周過後仍未見人行有相關公布。

管濤則指出，由於疫情對實體經濟不同行業造成的影響是非對稱性的，這就需要結構性貨幣政策的精準滴灌。

但他亦強調，穩健的貨幣政策加大對實體經濟的支持力度也離不開總量工具，下階段要適時出臺降準、降息等總量政策。從降準、減息的具體選擇看，二者都可以起到降低實體經濟融資成本的目的，只不過減息對降低融資成本的效果更直接，而降準的傳導鏈條會更長一些。

近日中美國債息倒掛，美國債息10年來首次高於中國債息。管濤表示，外資近兩個月連續流出，可能不完全是利差收窄的結果，亦要注意地緣政治的擾動。他又指，儘管目前美聯儲加快貨幣政策收緊步伐，中國的跨境資本流動和人民幣匯率走勢出現一些變化，但總體還保持基本穩定，仍在正常、可控範圍內，這也為中國貨幣政策環境進一步放鬆創造了條件。

管濤上周亦曾接受《每日經濟新聞》訪問，並指「大家可能擔心高層未能了解當前形勢的具體情况，但實際上他（李克強）對各行各業的情况應該是很了解的。」

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