據央視報道，國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，部署促進消費的政策舉措，助力穩定經濟基本盤和保障改善民生。決定進一步加大出口退稅等政策支持力度，促進外貿平穩發展。

會議指出，消費對經濟有持久拉動力，事關保障改善民生。要貫徹黨中央、國務院部署，協同發力、遠近兼顧，穩定當前消費，釋放消費潛力。一要應對疫情影響，促進消費恢復發展。抓緊把已出臺的特困行業紓困政策落實到位，穩住更多消費服務市場主體。

會議指出，要擴大重點領域消費。促進醫療健康、養老、托育等消費，支持社會力量補服務供給短板。鼓勵汽車、家電等大宗消費，各地不得新增汽車限購措施，已實施限購的逐步增加增量指標。

會議決定，針對當前形勢變化，鼓勵撥備水平較高的大型銀行有序降低撥備率，適時運用降準等貨幣政策工具，進一步加大金融對實體經濟特別是受疫情嚴重影響行業和中小微企業、個體工商戶支持力度，向實體經濟合理讓利，降低綜合融資成本。

上周三（4月6日）召開的國常會提到，「部署適時運用貨幣政策工具」，當時市場已憧憬短期內會降準。而今次的國常會，用詞更明確，直接提到「降準」。而且這次更提到要大型銀行降低撥備率，相信大型銀行可以因此釋放更多的資金。

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