明報記者 陳麗歡

政府於去年下半年推出電子消費券計劃，八達通被選為當中的一家營辦商，全港約有七成人選用八達通取消費券。截至去年底，八達通商戶數達7.1萬戶（見圖），按年增加4萬戶或1.3倍，翻查資料，過去數年採用八達通商戶雖然持續增長，但每年增加不多於1萬家，反映去年在一年內增加達4萬家，幅度甚為驚人。

相關報道：話你知：新巴城巴年初沽八達通持股 九巴接1.4％

此外，八達通去年日均交易量1410萬宗，以及日均交易金額2.699億元，則分別增長21.6%及39.3%。值得留意的是，八達通在2020年受疫情打擊，純利大跌23.8%至2.9億元，若與2019年相比，去年純利仍低約2.4%。

日均交易額2.699億 飈四成

方保僑表示，八達通以往主要聚焦於線下大企業消費端，以及單一拍卡支付，但在消費券推動下，八達通成功打通不少線上支付渠道，中小企零售店、小型餐廳等消費場景，亦推出二維碼及加入整合支付等渠道，進一步拓展其商戶市場份額，同時亦有利今年消費券的市場部署，可使用去年設立的資源和吸納的商戶數。

另值得留意的是，去年流通八達通卡數量約2970萬張，按年減少達440萬。方保僑估計，這與本港近年失去自由行旅客業務相關，租用版成人八達通卡若在3年內無增值或支付用途，該卡將被取消，對比本港2019年開始爆發社會運動，其後便開始長達兩年的疫情，時間上與卡數大幅減少情况脗合。

方保僑：卡量跌 因自由行客減

不過，經歷去年大量吸納商戶後，今年增長或會放緩。方保僑表示，第二期5000元消費券預期將於下半年發放，暫未知新一任特首或對消費券的發放會否另有取態，另市場亦傳出現有4家指定收取電子錢包供應商，個別或會淘汰換人，甚至直接增加一至兩個新參與者，或會影響八達通在消費券的優勢。

他又表示，今年首輪5000元消費券發放時期，各大電子錢包的推廣幅度遠不及去年，推銷及優惠明顯減少，相信可能是因為可供吸納的新客戶已經不多，相信直到下半年參與者換人時，市場才有新一波衝擊，帶動競爭。

其他報道

【多相有片】匯豐保險再邀姜濤 宣傳財富增值保險產品

下周四放寬堂食至4人 晚市延至10點 餐飲股個別發展

滬深三大指數半日個別走 上證穩守3200點 創板指獨憔悴

李澤楷：期望下任特首讓市民安居樂業

安徽淮北推臨時購房優惠 首套房最高可獲6萬人幣獎勵

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升2日

能源局稱經濟持續穩定恢復 3月全社會用電量按年增速降至3.5%

摩通增加撥備 稱通脹、俄烏戰爭引發經濟衰退可能性升

政府計劃立法規管眾籌 許正宇：杜絕危害國家安全的集資 研發牌或登記等

社科院：警惕明年滯脹 應儘快出台擴張性政策

易居稱不太可能獲得所需資金以兌付2022年美元債券

阿里巴巴曾跌4.7% 早前報道稱中紀委查螞蟻 涉周江勇受賄案

中紀委據報直接調查螞蟻集團

恒指高開88點 思摩爾升5.1% 金礦股再破頂

滬深三大指數今早高開 人行零投放零回籠

中證監責令聯想控股改正 涉報告披露不及時等

港股ADR升23點 夜期高水36點 美期亞股上升 油金債價跌

耶倫警告中國要慎重選擇站隊

預期通脹接近見頂 納指見近1個月最大升幅 道指升344點