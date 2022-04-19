對於防疫影響供應鏈，權威人士表示堅持「動態清零」不動搖，堅持科學精准、動態清零，是為中國發展贏得主動。當前，從中央到地方密集出台政策措施，努力用最小的代價實現最大的防控效果，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。當局對深圳、山東、吉林、上海等，已爭分奪秒爭取復工復產。

權威人士又指，當前國內供應鏈部分受阻，影響產業鏈穩定的不確定性因素增加，疫情導致部分地區跨區域、疏港運輸不暢，上海擁有汽車制造、生物醫藥、集成電路等重點產業集群，也是不少加工制造企業的來料倉儲、產品總裝基地，對供應造成制約，不可避免對相關行業造成影響。

不過權威人士表示，挑戰主要是疫情帶來的短期衝擊，產業鏈總體運行仍然平穩，及時控制住疫情，細化實化各項保產業鏈供應鏈穩定暢通舉措，就會為正常運行增添穩定性和安全性。當前，關鍵要聚焦堵點卡點及時疏通，避免短期困難演變成長期趨勢。

當局已視保物流是當務之急，包括就保障物流暢通部署十項重要舉措，公布全國統一式樣重點物資運輸車輛通行証、切實保障重點物資和郵政快遞通行、優化防疫通行管控措施等，嚴格落實防疫政策的同時，一系列部署加快打通制約國內大循環的堵點。當局將做好原材料保供穩價，落實落細減稅降費、金融信貸等惠企政策，緩解企業運行壓力。

房地產方面，權威人士表示，在疫情多點散發等多重因素影響下，本輪房地產市場調整面臨新情況新挑戰。應對新情況新挑戰，各地因城施策，實施支持首套剛性購房需求、合理改善性需求、租賃住房需求政策。不過權威人士指，各地是調整並非推倒房策調控，目前個別大型房地產企業債務違約風險仍然存在。對此，相關部門和地方政府正依法依規開展風險處置化解工作，以「保交樓、保民生、保穩定」為首要目標，合力緩釋房地產企業風險。

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