恒指收市跌490點或2.28%，報21027點，成交金額1155億元，較上日增加16.86%，是4月12日1283.53億元成交後最多；國指跌217點或2.95%，報7167點。恒生科技指數收報4156點，跌3.79%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。匯控（0005）、領展（0823）、中海油（0883）貢獻恒指較多。

騰訊（0700）收報364元，跌2.78%；阿里巴巴（9988）收報91.5元，跌4.19%；美團（3690）收報146元，跌5.93%。

藍籌14隻升，49隻下跌，3隻無升跌。長建（1038）升4.48%，收報0.35元，是升幅最大的藍籌，招商銀行（3968）跌11.46%，收報52.9元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股0隻升，30隻下跌。跌幅最細的是聯想（0992）收報7.67元，跌1.03%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報183.5元，跌10.92%。

恒指10天線(21675.1點)跌穿20天線(21731.02點)，指數一度跌穿保力加通道底(20984.5點)。科指續低於10天線(4396.49點)、20天線(4476.95點)。

北水南下合計淨流入29.93億元，較上日增加218.25%，淨流入金額是3月23日45.6億元後最多。連續第6日流入，累計流入89.66億元，對上一次連續6日淨流入是3月2日。南水北上合計淨流出19.44億元人民幣，較上日增加290.58%，連續第2日流出，累計流出24.41億元。

午後消息股表現

石四藥（2005）上季純利升近六成至3億。收報3.75元，無升跌。

德信中國（2019）建議羅兵咸辭任 改委任開元信德為核數師。收報3.08元，跌0.96%。

今早及隔晚消息股表現

人行上周五宣布降準0.25個百分點，放水5300億元人民幣。工行（1398）收報4.72元，跌0.63%；建行（0939）收報5.75元，跌1.88%。

361度（1361）首季主品牌零售額錄高雙位數增長。收報4.07元，跌1.21%。

合景泰富（1813）去年純利挫逾六成，上市後首不派息。收報3.23元，跌8.5%。

易居（2048）未償還到期優先票據，觸發交叉違約。創上市新低，見0.8元，收報0.81元，跌7.95%。

上海電氣（2727）料去年度因恒大「拖數」撥備7.61億人幣。收報1.97元，跌0.51%。

比亞迪（1211）盈喜料首季純利最多增3倍。收報240元，升0.08%。

比亞迪電子（0285）發盈警，料料首季少賺最多85%，指疫下封城影響生產。收報14.66元，跌2.66%。

翠華（1314）2.64億向華潤出售總部，稱擬套現開新餐廳。平上市低位0.189元，收報0.189元，跌0.53%。

德昌電機（0179）：受原料價上升及關廠影響，料全年盈利跌三成。收報10.26元，跌1.72%。

高鑫（6808）發盈警料全年度由盈轉虧，虧損最多9.5億。創上市新低，見2.33元，收報2.35元，跌9.27%。

阿里影業（1060）發盈喜，料財年淨利潤不少於4000萬人幣。收報0.68元，無升跌。

恒隆地產（0101）：料武漢恒隆府於5月底預售。收報16.6元，跌2.24%。

龍光（3380）15億境內債獲展期15個月。收報2.47元，跌6.08%。

內地傳招行（3968）行長被查，觸發招行A股急跌逾7%。收報52.9元，跌11.46%。

嗶哩嗶哩（9626）直播部門據報或將整體裁員。收報183.5元，跌10.92%。

退出廣州多個舊改項目，時代中國（1233）回應：正常企業經營行為。收報2.97元，跌10%。

建業新生活（9983）：3月新增在管面積34萬平方米。收報4.2元，跌1.87%。

國航（0753）3月客運運力投入按年跌63%。收報5.73元，跌1.55%。

東航（0670）3月客運運力投入按年降約62%。收報2.65元，跌0.75%。

國泰航空（0293）上月載客3萬人次按年升65%，貨運力較最低位回升逾40%。收報7.53元，跌2.21%。

中國神華（1088）3月煤炭銷量按年跌8.3%。收報25.95元，跌1.33%。

渣打（2888）擬退出非洲及中東地區七個市場的境內業務。收報51.75元，升0.68%。

莎莎（0178）上季香港同店銷售升22.6%，擬年內再減店舖。收報1.46元，升0.69%。

永嘉（3322）首季同店銷售按年跌22%。收報0.335元，無升跌。

迅銷（6288）中期多賺近四成，上調全年純利預測至1900億日圓。收報38.8元，無升跌。

安踏（2020）：首季同名品牌產品銷售額按年增最多20%。收報88.25元，跌5.21%。

破頂股表現

破頂股包括，海昌海洋公園（2255）創上市新高，見5.06元，收報5元，升11.61%；招金礦業（1818）創52周高，見9.27元，收報9.07元，升0.44%；中遠海能（1138）創52周高，見4.57元，收報4.51元，升3.2%；太平洋航運（2343）創52周高，見4.9元，收報4.82元，升2.77%；電能實業（0006）創52周高，見52.55元，收報52.35元，跌0.19%；綠科科技（0195）創52周高，見0.206元，收報0.204元，升9.09%；思捷（0330）創52周高，見1.5元，收報1.5元，升6.38%。

破底股方面

破底股包括，希望教育（1765）創上市新低，見0.56元，收報0.57元，跌18.57%；榮昌生物（9995）創上市新低，見32.9元，收報33.5元，跌10.55%；易居企業（2048）創上市新低，見0.8元，收報0.81元，跌7.95%；時計寶（2033）創上市新低，見0.445元，收報0.46元，跌5.15%；陸慶（8052）創上市新低，見0.018元，收報0.02元，無升跌；高鑫零售（6808）創上市新低，見2.33元，收報2.35元，跌9.27%；國藝（8228）創上市新低，見0.027元，收報0.029元，跌3.33%；瑞爾集團（6639）創上市新低，見10.06元，收報10.14元，跌14.36%；康希諾生物（6185）見52周低98.8元，收報100.5元，跌3.27%；李氏大藥廠（0950）見52周低2.03元，收報2.04元，跌2.86%；北控醫療健康（2389）見52周低0.08元，收報0.081元，無升跌；海亮國際（2336）見52周低0.09元，收報0.09元，無升跌；晨訊科技（2000）見52周低0.305元，收報0.315元，跌4.55%；舜宇（2382）見52周低103.9元，收報105.2元，跌5.05%；煤氣（0003）見52周低8.98元，收報8.98元，跌1.32%；江山控股（0295）見52周低0.04元，收報0.042元，跌2.33%；理文造紙（2314）見52周低3.66元，收報3.78元，跌3.32%；太陽國際（8029）見52周低0.31元，收報0.31元，無升跌；中國有贊（8083）見52周低0.15元，收報0.158元，無升跌；佳源國際（2768）見52周低1.44元，收報1.46元，跌5.19%；國泰君安國際（1788）見52周低0.86元，收報0.86元，跌1.15%；味丹國際（2317）見52周低0.55元，收報0.59元，跌3.28%；鴻福堂（1446）見52周低0.355元，收報0.36元，無升跌；萊爾斯丹（0738）見52周低0.55元，收報0.56元，跌5.08%；保集健康（1246）見52周低0.14元，收報0.14元，跌0.71%；珠光控股（1176）見52周低1.23元，收報1.27元，跌1.55%。

異動股

上升異動股，包括，強泰環保（1395）收報0.18元，升25.87%；香港航天科技（1725）收報21.7元，升18.58%；和鉑醫藥（2142）收報4.31元，升18.08%；名仕快相（8483）收報0.083元，升15.28%；美聯工商舖（0459）收報0.127元，升13.39%；泰凌醫藥（1011）收報0.103元，升13.19%；創新奇智（2121）收報17.42元，升12.68%；環球實業科技（1026）收報0.148元，升12.12%；佳兆業資本（0936）收報0.325元，升12.07%；海昌海洋公園（2255）創上市新高，見5.06元，收報5元，升11.61%；偉俊集團控股（1013）收報0.058元，升11.54%。

下跌異動股，包括，指尖悅動（6860）收報0.19元，跌30.91%；希望教育（1765）創上市新低，見0.56元，收報0.57元，跌18.57%；瑞爾集團（6639）創上市新低，見10.06元，收報10.14元，跌14.36%；寶尊電商（9991）收報19元，跌13.64%；兗煤澳洲（3668）收報27.5元，跌12.28%；汽車之家（2518）收報51.65元，跌12.09%；德琪醫藥（6996）收報6.76元，跌11.63%；招商銀行（3968）收報52.9元，跌11.46%；嗶哩嗶哩（9626）收報183.5元，跌10.92%。

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