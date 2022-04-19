moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

博監局：今年首季貴賓博彩收入只有48.39億澳門元   按年大減近47%

澳門博彩監察協調局公布最新季度數據顯示，今年首季度貴賓博彩收入只有48.39億澳門元，按年大減46.98%，按季亦減少1.22%。首季博彩收入達177.74億澳門元，按年減少24.82%，按季亦減少6.83%。在中場方面，收入佔129.35億澳門元，按年增長11.69%，按季則減少8.76%。

當中一眾博彩遊戲中，今年首季百家樂佔最多，提供賭收達108.2億澳門元，按年減少10.29%，按季則減少8.82%。全澳門賭場共維持43間，當中澳博（0880）旗下澳娛綜合有4間娛樂場暫停營業，因此仍在營運中的娛樂場共有39間。各大娛樂場共營運6025張賭枱，比去年同期減少70張，按季亦減少173張。博彩機共11615台，按年大增2211台，按季減少143台。

花旗發表報告指，從渠道方面得悉，澳門在四月份首18日的賭收約達16億澳門元，日均賭收為7500萬澳門元，較四月份首10日的日均賭收1億澳門元低25%。該行相信，這與內地疫情，及需要訪客取得入境24小時前有效的核酸檢測陰性證明有關。至於貴賓博彩方面，按月跌25%；中場博彩方面，則按月跌30%。依目前情況估計，該行將四月份賭收由原先預期的45億澳門元，調低至25億澳門元，並將會成為自去年9月份以來，最低賭收水平。

 

其他報道

傳視頻運營裁員60% 知乎：沒有裁員計劃 歡迎人才加入

德勤：冀港連繫大灣區碳交易中心 

港股假期後復市跌490點 北水淨流入增2.1倍 科指股全跌

Cathie Wood繼續唱好Tesla 料2026年最牛升至4600美元

新華社引權威人士：會努力完成經濟目標 產業鏈總體仍平穩

八達通即日起推新服務 供市民查閲消費券詳情

iPhone 14料大升級 據報或上調價格

金管局：轉數快上月登記破千萬 未來繼擴闊應用

金管局：將就「先買後付」等新模式訂立保障措施