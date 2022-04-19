當中一眾博彩遊戲中，今年首季百家樂佔最多，提供賭收達108.2億澳門元，按年減少10.29%，按季則減少8.82%。全澳門賭場共維持43間，當中澳博（0880）旗下澳娛綜合有4間娛樂場暫停營業，因此仍在營運中的娛樂場共有39間。各大娛樂場共營運6025張賭枱，比去年同期減少70張，按季亦減少173張。博彩機共11615台，按年大增2211台，按季減少143台。

花旗發表報告指，從渠道方面得悉，澳門在四月份首18日的賭收約達16億澳門元，日均賭收為7500萬澳門元，較四月份首10日的日均賭收1億澳門元低25%。該行相信，這與內地疫情，及需要訪客取得入境24小時前有效的核酸檢測陰性證明有關。至於貴賓博彩方面，按月跌25%；中場博彩方面，則按月跌30%。依目前情況估計，該行將四月份賭收由原先預期的45億澳門元，調低至25億澳門元，並將會成為自去年9月份以來，最低賭收水平。

其他報道

傳視頻運營裁員60% 知乎：沒有裁員計劃 歡迎人才加入

德勤：冀港連繫大灣區碳交易中心

港股假期後復市跌490點 北水淨流入增2.1倍 科指股全跌

Cathie Wood繼續唱好Tesla 料2026年最牛升至4600美元

新華社引權威人士：會努力完成經濟目標 產業鏈總體仍平穩

八達通即日起推新服務 供市民查閲消費券詳情

iPhone 14料大升級 據報或上調價格

金管局：轉數快上月登記破千萬 未來繼擴闊應用

金管局：將就「先買後付」等新模式訂立保障措施