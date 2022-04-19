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零組件短缺兼物流問題 有歐洲商會指在華閉環管理的公司或需停工

內地疫情防控形勢嚴峻，不少企業據報採取閉環式管理。惟一家歐洲商會警告稱，由於零組件短缺，或者物流運輸問題造成人員物資難以流動，在華公司閉環管理運營的工廠也可能得停工。

德國工商大會上海代表處的首席代表Maximilian Butek在職場社交平台領英（LinkedIn）發帖稱，現在有幾家公司的工廠在實行閉環管理。這些公司面臨著挑戰，物資人手捉襟見肘，可能很快停產。「有閉環管理的工人已經上了三周多，需要有人換班。」

Butek補充，德國工商大會的大多數會員的「工廠無法運行，上海的物流難以周轉，原物料運不過來，產品也交不到客戶手中。

知情人士透露，根據新制定的閉環時間表，特斯拉（Tesla）只有維持兩周的庫存。福斯汽車上海工廠的工人雖在實行閉環管理，卻沒有充足的汽車零組件造車。

供應和物流問題不單局限在上海。Butek指，長三角地區的會員公司發現「防疫規定因城而異」，當地的物流也難以運轉。

他又指，「要到中國其他地區去質量評估或維護機器的技術人員，幾乎沒法到外地出差旅行」，如果情況難以在短期內改變，「客戶可能會轉向中國的其他渠道」。

 

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