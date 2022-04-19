調查同時指出，港人考慮移民的目的分別是為更理想的生活環境（51%）、為子女尋求更好的教育（29%）以及取得多重外國居留身份和國籍（27%），反映出港人對目前的生活情況及教育制度並不滿意。另一方面，就移民方法而言，逾四成受訪者傾向選擇投資移民方式，主要由於方法較簡單直接。

Bartra表示，去年公司錄得近 5400 萬歐元（約4.6億港元）的投資額 ，即約有60 個家庭申請投資移民，成爲亞洲最大愛爾蘭 IIP 項目供應商及服務商；大部分 Bartra 的投資者申請均能在6至9個月的時間內獲批，當中最快可於3個月內獲批。Bartra Wealth Advisors 區域總監林卓霆表示，香港不少高收入家庭均有移民意向，但超過三成的受訪者表示或會因當地工作或機遇等問題而猶豫。

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