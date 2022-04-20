同場的保泰人壽保險（Bowtie）首席商務總監龔榮權表直言，市場上少見沒有投資或儲蓄成分的「純保險」產品，中介銷售時往往並非單以客戶利益作出發點，因此主張「跳過」中介，直接反映顧客需求。他提到，結合科技可降低人力成本，包括理賠自動化、網上管理保單等，亦正建立自身診所，期望打破與醫療系統融合相關數據分享的問題。

平安集團首席創新執行官羅中恒則提到，有部分保險公司上市時估值未如理想，或因時機尚未成熟，加上公司自身業務欠清晰，又指投資者考慮業務發展時，未必懂得把總保費當作其中一個衡量因素。他續指，上市時面對投資者「顯微鏡」般的審核絕非容易，市場不會善待基本面差的公司，坦言不少保險公司在過去兩年受到教訓。

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