在各手機商首季出貨量表現方面，三星以24%的市場佔有率領先市場，按季升5個百分點，按年升2個百分點，主要受惠今年產品組合升級。蘋果公司今年首季出貨量仍然排名第二，市佔率按年升3個百分點至18%，主要受惠市場對iPhone 13系列需求不斷增長。小米 （1810）出貨量保持第三位，受惠Redmi Note系列表現，市場份額按年跌1個百分點至13%。OPPO（包括OnePlus）和vivo分別以10%和8%的市佔率位列前五。

Nicole Peng又表示，供應商必須使自己能夠快速應對新出現的機會和風險，同時專注於長期戰略計劃；好消息是，令人痛苦的零部件短缺問題或會比預期更快得到改善，這肯定有助於緩解成本壓力。

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