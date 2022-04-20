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Airwallex斥225萬元推中小企支援計劃

李嘉誠旗下維港投資有份投資的跨境支付公司Airwallex（空中雲匯）今日宣布投入225萬元，向香港中小企業推出中小企支援計劃。未來的三個月內，Airwallex將與其本地合作伙伴共同開展一系列專項支援措施，幫助中小企業優化運營成本。該批合作伙伴包括掌鋪、保泰人壽、GOGOX、Google Ads、Google Workspace、SleekFlow、Xero及YOOV。

通過此項支援計劃，中小企業可免費開立Airwallex企業賬戶，零手續費向60個國家和地區進行國際付款。企業亦可通過Airwallex上述合作伙伴，得到訂閱費折扣、現金回贈等優惠。Airwallex香港及新加坡中小企業業務負責人陳君洋表示，希望幫助本地企業紓緩壓力，提供更加便捷高效的跨境支付解決方案，幫助中小企業加快業務重啟。

Airwallex成立於2015年，在亞太、歐洲和北美市場向各類規模的企業提供支付解決方案。 Airwallex在香港已推出不同產品和服務，包括雲匯Visa卡、線上收單及開支管理平台。

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