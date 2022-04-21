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亞馬遜拓快遞送貨服務 與UPS、聯邦快遞競爭

亞馬遜（美：AMZN）宣布推出「Buy with Prime」送貨服務，第三方賣家能使用亞馬遜龐大的運輸和物流網絡，成為UPS（美：UPS）和聯邦快遞FedEx（美：FDX）等主要快遞服務商的競爭對手。

該服務在初階段只邀請註冊亞馬遜物流 (Fulfillment by Amazon，FBA) 的商家參與，透過「Buy with Prime」，第三方賣家可付費將商品庫存留在亞馬遜倉庫，並使用亞馬遜的供應鏈和運輸服務。當服務上軌道後，亞馬遜Prime會員可透過直接從第三方賣家的網站採購商品，同時享有亞馬遜的免運、快速到貨與有條件免費退貨等服務。日後，該服務將擴展到其他商家，包括不在亞馬遜上銷售的商家。

亞馬遜全球消費者業務行政總裁Dave Clark曾在去年表示，亞馬遜有機會在2022年初發展為全美國規模最大的快遞服務商。

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