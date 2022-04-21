香港寬頻（1310）公布截至2月底止中期，受惠融資成本大降、折舊攤銷減少，純利增527%至3.04億元，EBITDA升1%至13.2億元，中期息40仙，增3%。香港寬頻收報9元，跌0.55%。
期內收入升9%至68.03億元，主要受智能手機銷量大幅增加以及企業方案相關產品的收益增加所致。因此，息稅折舊攤銷前利潤（經調整）按年增加1%至13.20億元。
11月推出服務以來，已取得約140,000名使用Disney+組合優惠的客戶；擁有350萬名流動通訊用戶，佔付費流動通訊市場合共1,000萬名用戶的35%。
期內，企業ARPU跌4%至2,905元，住宅ARPU為187元，未計逆境同行為跌2%，計及則跌1%；流動通訊ARPU升3%至111元。
2022年上半年，每月客戶流失率保持在0.9%，而用戶輕微增加至889,000名。截至2021年12月31日，寬頻用戶市場份額維持於33.8%。
公司未有公布合資公司HOME+的績表現。期內，應佔合營企業虧損則擴大，由27.2萬擴大至879.4萬元。
其他報道
蒸發316後升幅 恒指跌262點 3日累跌835點 跌市成交、北水流出齊增22%
禁李家超YouTube頻道 外交部批Google：甘當美國政治工具干涉中國內政
CFA協會：21%香港散戶投資加密貨幣 比例少於全球的32%
恒指跌364點 三大指數、騰訊阿里 見316國務院刺激後新低