moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

3月底失業率增至5.0% 差過預期 餐飲業失業率續升至11.0%

政府統計處公布，今年1月至3月經季節性調整失業率為5.0%，較去年12月至今年2月的4.5%上升0.5個百分點，並較預期4.8%為差。失業人數由去年12月至今年2月的161,600人，升至今年1月至3月份的188,500人，增加約2.69萬人。

期內總就業人數為361.05萬人，較去年12月至今年2月份的366.45萬人，減少約5.4萬人。同期的總勞動人口亦由382.61萬人，減少2.71萬人至379.9萬人。

按行業分析，零售、住宿及膳食服務業等與消費及旅遊相關的行業，今年首三個月合計失業率較上一個三個月期間上升1.8個百分點至8.9%。大多數行業失業率均呈上升趨勢，其中餐飲服務活動業的失業率上升2.6個百分點至11.0%，零售業的失業率則上升1.4個百分點至7.7%。另建造業和藝術、娛樂及康樂活動業的失業率分別上升1.6和2.9個百分點至8.0%和11.3%。

勞工及福利局長羅致光表示，勞工市場在短期內仍將繼續受壓，但隨着近期本地疫情緩和，加上新一輪消費券發放，消費相關行業的業務應會逐步改善，相信有助相關行業的就業情況。

 

其他報道

麥當勞伙拍Green Monday及Oatly 明日世界地球日推「綠色菜單」

香港寬頻EBITDA升1% 中期息40仙增3%

亞馬遜拓快遞送貨服務 與UPS、聯邦快遞競爭

蒸發316後升幅 恒指跌262點 3日累跌835點 跌市成交、北水流出齊增22%

禁李家超YouTube頻道 外交部批Google：甘當美國政治工具干涉中國內政

藥明生物曾跌10.1% 高盛指控大摩報道曾提其配股

DONKI旗下鮮選壽司宣布取消迴轉帶

高盛據報向證監會舉報摩根士丹利 提及藥明生物配股前股價異動

CFA協會：21%香港散戶投資加密貨幣 比例少於全球的32%

華潤萬家IPO前融資4億美元 碧桂園、中金等有份投資

滬指連跌5個交易日 失守3100點

國泰據報上調津貼金額留人 機長每年補貼增至最多43.2萬

易綱：靈活運用多種貨幣政策工具 加大對實體經濟的支持

京東王文博：持續向上海增派運力 做好快遞員壓力疏導工作

銀聯擔心被制裁 拒絕俄被制裁銀行發卡

中國建築上季經營溢利達29億 按年升兩成

恒指跌364點 三大指數、騰訊阿里 見316國務院刺激後新低