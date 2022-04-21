政府統計處公布，今年1月至3月經季節性調整失業率為5.0%，較去年12月至今年2月的4.5%上升0.5個百分點，並較預期4.8%為差。失業人數由去年12月至今年2月的161,600人，升至今年1月至3月份的188,500人，增加約2.69萬人。
期內總就業人數為361.05萬人，較去年12月至今年2月份的366.45萬人，減少約5.4萬人。同期的總勞動人口亦由382.61萬人，減少2.71萬人至379.9萬人。
按行業分析，零售、住宿及膳食服務業等與消費及旅遊相關的行業，今年首三個月合計失業率較上一個三個月期間上升1.8個百分點至8.9%。大多數行業失業率均呈上升趨勢，其中餐飲服務活動業的失業率上升2.6個百分點至11.0%，零售業的失業率則上升1.4個百分點至7.7%。另建造業和藝術、娛樂及康樂活動業的失業率分別上升1.6和2.9個百分點至8.0%和11.3%。
勞工及福利局長羅致光表示，勞工市場在短期內仍將繼續受壓，但隨着近期本地疫情緩和，加上新一輪消費券發放，消費相關行業的業務應會逐步改善，相信有助相關行業的就業情況。
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