Netflix表示第一季度用戶意外減少並預計本季用戶降幅會更大，Pershing Square Capital Management表示，公司已出售其持有的Netflix股份。

阿克曼在Netflix年初公布去年業績並股價下跌逾2成後吸納該股，更成為Netflix 20大股東之一，估計當時斥資近11億美元。根據阿克曼在1月26日披露其持股之前的股價，他的基金在其逾310萬股的頭寸上損失了約4.35億美元。Pershing Square的一位代表拒絕就損失的金額發表評論。

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