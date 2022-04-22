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日本：退出俄能源項目不是有效的制裁策略

殼牌據報正與內地三桶油洽談出售其在俄羅斯薩哈林2號（Sakhalin-2）項目持股，日本企業亦持有該項目，且為日本最近的LNG出口基地，該國經濟產業大臣萩生田光一表示，「如果日本退出某個項目，那麼第三方可能接盤」，「退出俄羅斯的能源項目將進一步推高價格，且不是有效的制裁策略」。

殼牌在薩哈林2號（Sakhalin-2）液化天然氣項目持有27.5%，日本貿易公司三菱商事和三井物產合計持有該項目22.5%，且項目生產的大部分天然氣供應日本。俄氣持有剩餘的50%。

對於殼牌與中國公司談判之事，萩生田光一表示不評論「個別業務討論」的細節。

薩哈林2號是靠日本最近的液化天然氣出口項目，日本首相岸田文雄上個月表示，因為項目對這個資源貧乏國家具有戰略重要性，日本不應該退出。不過，岸田本月早些時候還是出人意料地決定將禁止進口俄羅斯煤炭。到目前為止，他正在避免對其他燃料採取類似限制措施。

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