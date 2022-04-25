恒指今早低開353點見全日頂，午後跌幅擴大至跌854點，低見19784.28點，是2022年3月16日18584.04點後最低。全日高低波幅500點。

恒指收市跌769點或3.73%，報19869點，成交金額1348億元，較上日增加24.11%，是3月30日1553.59億元成交後最多；國指跌287點或4.13%，報6684點。恒生科技指數收報3806點，跌4.87%。

匯控（0005）、騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）拖累大市。中電（0002）、電能實業（0006）、領展（0823）貢獻恒指較多。

藍籌3隻升，62隻下跌，1隻無升跌。電能實業（0006）升1.14%，收報53.45元，是升幅最大的藍籌，海底撈（6862）跌15.78%，收報12.92元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股0隻升，30隻下跌。升幅最大的是ASM PACIFIC（0522）收報76.1元，跌1.87%；跌幅最大的是金蝶（0268）收報13.76元，跌8.63%。

恒指續低於10天線(21045.44點)。科指續低於10天線(4154.02點)。

北水南下合計淨流出2.96億元，終止連續1日流入南水北上合計淨流出43.97億元人民幣，終止連續2日流入。

三大指數表現

恒指曾跌最多4.14%，是3月15日後最大跌幅，當日跌幅為6.64%。今低見19784.28點，是3月16日18584.04點後最低。今日收市報價，是3月15日後收市新低，當日報18415.08點。連跌5日，累計跌1648.74點，對上一次連跌5日是2021年11月23日。

科指曾跌最多5.52%，是4月11日後最大跌幅，當日跌幅為5.72%。今低見3780.07點，是3月16日3608.91點後最低。今日收市報3806.19點，是3月15日後收市新低，當日報3472.42點。

國指曾跌最多4.49%，是3月15日後最大跌幅，當日跌幅為7.69%。今低見6659.08點，是3月16日6212.64點後最低。今日收市報6684.73點，是3月15日後收市新低，當日報6123.94點。

午後消息股表現

據報人行召集金融機構與12房企開會 涉併購業務紓困。參會的大多仍停牌，中樑控股（2772）收報2.18元，升2.83%。

中海外宏洋（0081）首季經營溢利升19%。收報4.36元，跌4.18%。

今早及隔晚消息股表現

北京疫情反彈，騰訊（0700）分AB班形式上班，進入大廈需打完三針。收報327.4元，跌3.88%。

再鼎醫藥（9688）擬在港轉為雙重主要上市。收報32.45元，跌2.7%。

德媒指中國考慮引入復必泰疫苗，復星醫藥（2196）收報32.25元，升3.2%。

合景泰富（1813）：擬升鴨脷洲項目LTV以獲取40-50億元額外融資。收報2.57元，跌7.22%。

帝國科技（0776）推GameFi手遊《精靈蛇》，獲玩家押近690萬買遊戲裝備。收報14.66元，跌3.17%。

多間公司公布業績，績前表現如下，藥明康德（2359）收報102.8元，跌3.93%。招金礦業（1818）收報7.55元，跌8.04%。中興通訊（0763）收報15.48元，跌4.33%。

招商證券（6099）首季純利挫43%。收報7.89元，跌11.25%。

泰晤士報：匯控（0005）股東建議考慮分拆，指地緣政治風險上升。收報51.65元，跌4.62%。

內房銷售解禁，蘭州、南通再鬆綁限購限貸。內房股向下，合景泰富（1813）收報2.57元，跌7.22%；金地商置（0535）收報0.8元，跌6.98%；綠城中國（3900）收報12.96元，跌6.9%；寶龍地產（1238）收報2.38元，跌6.3%；中海外（0688）收報24.2元，跌2.81%；華潤置地（1109）收報34.7元，跌2.8%；碧桂園（2007）收報5.2元，跌3.17%。

新高教（2001）中期盈利按年增逾16%至3.56億元人民幣。收報2.41元，升2.12%。

太陽娛樂（8082）擬改公司名為「Yeah，Yeah」。收報0.042元，升2.44%。

味千中國（0538）今年首季同店銷售按年跌19%。收報1.11元，跌2.63%。

比亞迪（1211）擬斥逾18億元人幣回購A股，每股作價不超300元。收報219.4元，跌5.27%。

招行（3968）首季多賺12.5%，淨利息收入升一成。中紀委：招行前行長田惠宇涉嫌違紀違法受查。招商銀行：營運正常。見52周低46.15元，收報46.7元，跌10.28%。

海通國際（0665）上季盈轉虧蝕6.4億。見52周低1.13元，收報1.26元，跌6.67%。

瑞信：料六大博企面對賭廳結業潛在債務達500億。澳門3月入境客大減逾30%至52.69萬人次。濠賭股向下，新濠國際發展（0200）收報5.91元，跌4.21%；美高梅中國（2282）收報4.23元，跌5.16%；澳博（0880）收報3.16元，跌4.24%；永利澳門（1128）收報4.58元，跌5.18%；銀河娛樂（0027）收報43.2元，跌2.26%；金沙中國（1928）收報16.5元，跌5.5%；信德（0242）收報1.57元，跌3.09%。

新特能源（1799）第一季多賺9倍。收報16.26元，跌5.02%。

西證國際（0812）暫停直營經紀業務，改以轉介形式營運。收報0.031元，跌3.13%。

智欣（2187）大股東減持，套現逾2.6億。收報2.7元，跌5.59%。

中國乘聯會：料4月狹義乘用車銷量按年跌近32%。吉利（0175）收報10.8元，跌6.9%；比亞迪（1211）收報219.4元，跌5.27%；廣汽集團（2238）收報6.19元，跌4.77%；東風集團股份（0489）收報5.36元，跌5.47%；長城汽車（2333）見52周低10.04元，收報10.18元，跌8.94%；北京汽車（1958）收報2.31元，跌4.94%；慶鈴汽車股份（1122）收報1.39元，跌2.8%；小鵬汽車（9868）收報88.9元，跌7.25%；五菱（0305）收報0.98元，跌3.92%；理想汽車（2015）收報83.4元，跌8.4%；蔚來集團（9866）收報130.9元，跌5.83%。

中再保（1508）首季原保費收入按年增5.1%。收報0.69元，跌4.17%。

中國動向（3818）上季同店銷售錄中單位數下跌。收報0.435元，跌3.33%。

破頂股表現

破頂股包括，電能實業（0006）創52周高，見53.5元，收報53.45元，升1.14%；遠東酒店（0037）創52周高，見1.08元，收報0.96元，跌1.03%。

破底股方面

破底股包括，中駿商管（0606）創上市新低，見1.74元，收報1.77元，跌1.67%；海通證券（6837）創上市新低，見5.47元，收報5.48元，跌4.53%；宇華教育（6169）創上市新低，見1.3元，收報1.32元，跌9.59%；希望教育（1765）創上市新低，見0.5元，收報0.5元，跌10.71%；思考樂教育（1769）創上市新低，見0.55元，收報0.58元，跌6.45%；澳洲成峰高教（1752）創上市新低，見0.081元，收報0.097元，升5.43%；新東方在線（1797）創上市新低，見3.11元，收報3.16元，跌5.11%；雲南水務（6839）創上市新低，見0.48元，收報0.485元，跌4.9%；啟明醫療（2500）創上市新低，見11.88元，收報12.24元，跌5.41%；嘉和生物（6998）創上市新低，見3.5元，收報3.6元，跌4%；榮昌生物（9995）創上市新低，見28.1元，收報28.8元，跌12.46%；綠葉製藥（2186）創上市新低，見2.44元，收報2.5元，跌2.72%；康聖環球（9960）創上市新低，見2元，收報2.07元，跌5.91%；翠華控股（1314）創上市新低，見0.177元，收報0.183元，跌3.68%；易居企業（2048）創上市新低，見0.68元，收報0.7元，跌4.11%；中國太保（2601）創上市新低，見17.44元，收報17.6元，跌4.86%；京東物流（2618）創上市新低，見16.04元，收報16.14元，跌5.5%；順豐同城（9699）創上市新低，見6.03元，收報6.36元，跌5.07%；快手（1024）創上市新低，見54.6元，收報55.3元，跌6.75%；利福中國（2136）創上市新低，見0.75元，收報0.75元，跌7.41%；雄岸科技（1647）創上市新低，見0.147元，收報0.15元，跌6.83%；信陽毛尖（0362）創上市新低，見0.074元，收報0.077元，跌3.75%；優然牧業（9858）創上市新低，見3.27元，收報3.27元，跌4.39%；時代天使（6699）創上市新低，見104.8元，收報106.5元，跌7.71%；佳源國際（2768）創上市新低，見1.24元，收報1.26元，跌6.67%；舜宇（2382）見52周低101.8元，收報103.1元，跌5.06%；瑞聲（2018）見52周低15.44元，收報15.72元，跌4.73%；比亞迪電子（0285）見52周低13.4元，收報13.64元，跌5.54%；小米（1810）見52周低10.82元，收報10.92元，跌6.02%；IGG（0799）見52周低2.97元，收報2.97元，跌5.11%；六福集團（0590）見52周低17.54元，收報17.68元，跌1.89%；長城汽車（2333）見52周低10.04元，收報10.18元，跌8.94%；中華煤氣（0003）見52周低8.8元，收報8.86元，跌1.12%；中國燃氣（0384）見52周低8.56元，收報8.7元，跌4.29%；天倫燃氣（1600）見52周低4.4元，收報4.45元，跌7.29%；環球實業科技（1026）見52周低0.108元，收報0.11元，跌3.51%；滇池水務（3768）見52周低1.67元，收報1.69元，跌0.59%；康希諾生物（6185）見52周低87.95元，收報90元，跌8.07%；復旦張江（1349）見52周低3.09元，收報3.1元，跌4.62%；遠大醫藥（0512）見52周低4.58元，收報4.67元，跌5.08%；四環醫藥（0460）見52周低1.23元，收報1.25元，跌5.3%；李氏大藥廠（0950）見52周低1.98元，收報1.98元，跌3.88%；東瑞製葯（2348）見52周低1.11元，收報1.11元，跌5.93%；威高股份（1066）見52周低7.81元，收報7.86元，跌7.09%；先健科技（1302）見52周低2.07元，收報2.11元，跌6.64%；同方泰德（1206）見52周低0.51元，收報0.54元，跌6.9%；首都信息（1075）見52周低0.3元，收報0.31元，跌3.13%；雲智匯科技（1037）見52周低0.29元，收報0.3元，無升跌；元力控股（1933）見52周低0.265元，收報0.265元，跌1.85%。

異動股

上升異動股，包括，邁博藥業（2181）收報0.88元，升18.92%；國藝（8228）收報0.034元，升17.24%；鴻承環保科技（2265）收報0.78元，升11.43%；飛思達科技（1782）收報0.77元，升10%；太和控股（0718）收報0.078元，升9.86%；中建富通（0138）收報0.185元，升9.47%；聯眾（6899）收報0.16元，升6.67%；澳洲成峰高教（1752）創上市新低，見0.081元，收報0.097元，升5.43%；領悅服務（2165）收報3.68元，升5.14%；莊臣（1955）收報1.05元，升5%；禪遊科技（2660）收報2元，升4.71%。

下跌異動股，包括，大豐港（8310）收報0.1元，跌28.57%；銀杏教育（1851）收報1.05元，跌25%；泰凌醫藥（1011）收報0.156元，跌20%；中遠海能（1138）收報3.92元，跌16.42%；海底撈（6862）收報12.92元，跌15.78%；創勝集團醫藥（6628）收報24.65元，跌15.73%；中鋁（2600）見52周低3.58元，收報3.63元，跌13.78%；洛陽玻璃（1108）收報9.02元，跌13.44%。

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