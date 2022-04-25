在本月11日，證監會、國資委、全國工商聯發佈《關於進一步支持上市公司健康發展的通知》，通知提及，支持民營企業依法上市融資、併購重組，完善民營企業債券融資支持機制。另一間A股上市房企融資部門負責人指，公司債發行較銀行間市場債券發行門檻略高，審核要嚴格一些。近兩年來，民營房企在交易所發行公司債案例並不多，發行過的房企有金科、旭輝、碧桂園、龍湖、金輝等。從今年融資市場情況來看，相較公司債，房企在銀行間市場發債更為活躍。預計隨着政策面的支持，未來房企發行公司債的規模也會有所上升。

報導又引述分析人士指，雖然當前部分房企仍可通過發行中票、公司債獲得資金，但當務之急是找到足夠投資人認購債券。因「房企選擇發行中票還是公司債，是基於自身資質、需求，根據債券審批部門口徑，以及與買方溝通後的綜合結果。簡言之，既要能發得出來，還要有人買。」另一家港股上市公司人士則表示，公司已有發行中票額度，但一直未找到足夠多的承銷商，所以融資遲遲未獲進展。

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