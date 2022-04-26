恒指收市升65點或0.33%，報19934點，成交金額1227億元，較上日減少8.94%；國指升62點或0.94%，報6747點。恒生科技指數收報3915點，升2.87%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）貢獻恒指較多。匯控（0005）、建行（0939）、友邦（1299）拖累大市。

藍籌33隻升，31隻下跌，2隻無升跌。創科實業（0669）升5.76%，收報110.1元，是升幅最大的藍籌，恒生（0011）跌4.79%，收報145元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股23隻升，7隻下跌。升幅最大的是理想（2015）收報89.15元，升6.89%；跌幅最大的是聯想（0992）收報7.14元，跌4.16%。

恒指續低於10天線(20851.71點)。科指續低於10天線(4103.27點)。

北水南下合計淨流入0.9億元，終止連續單日流出。南水北上合計淨流入15.43億元人民幣，終止單日流出。

三大指數表現

恒指曾升最多1.96%，是4月4日後最大升幅，當日升幅為2.2%。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是4月20日。

科指曾升最多5.83%，是3月17日後最大升幅，當日升幅為11.59%。

國指曾升最多2.9%，是4月4日後最大升幅，當日升幅為3.23%。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是4月20日。

午後消息股表現

匯控（0005）停增回購，CFO：不會影響派息。匯控首季列賬基準稅前利潤跌28%，勝預期。收報49.5元，跌4.16%。

創夢天地（1119）午後一度暴跌逾7成。創上市新低，見1.06元，收報2.09元，跌49.02%。

力世紀（0860）委任戴姆勒前高層出任非執董。收報0.34元，升1.49%。

中滙集團（0382）上半年多賺逾三成，派中期息每股8.4港仙。收報2.6元，跌9.41%。

惠而浦中國稱遭國美電器長期拖數，國美系下跌。國美零售（0493）創上市新低，見0.33元，收報0.34元，跌11.69%。國美金融（0628）收報0.27元，跌8.47%。

泡泡瑪特（9992）上季收益升最多七成，抽盒機收入倍增。收報14.68元，升2.66%。

中國海外（0688）首季收入升5.7%。收報24.65元，升1.86%。

今早及隔晚消息股表現

多間公司公布業績，績前表現如下，萬洲（0288）收報5.47元，升2.05%。白雲山（0874）收報19.68元，升3.25%。中鋁（2600）見52周低3.35元，收報3.41元，跌6.06%。復星醫藥（2196）收報34.55元，升7.13%。贛鋒鋰業（1772）收報82元，升3.67%。

莊園牧場（1533）提10.89元回購H股並退市，溢價逾11%。收報9.9元，升1.54%。

煙草專賣局發文，電子煙企業上市須通過前置式審查。思摩爾（6969）收報16.14元，升1.38%。

部分內房股據報正按要求上報發債計劃。旭輝（0884）收報3.85元，升6.65%；融信中國（3301）收報2.14元，升3.38%；中國置業（0736）收報0.3元，升9.09%。

人行：下調外匯存款準備金率1個百分點。工行（1398）收報4.62元，跌1.07%。中行（3988）收報3.06元，跌0.97%。建行（0939）收報5.5元，跌0.9%。

中興通訊（0763）首季淨利潤微升1.6%，資產減值損失增加5.5倍。收報15.84元，升2.33%。

摩通：憂慮澳博（0880）流動性較同業低，估值不便宜。收報3.21元，升1.58%。

國務院辦公廳：鼓勵新能源汽車及綠色家電下鄉。吉利（0175）收報11.2元，升3.7%。比亞迪（1211）收報224.2元，升2.19%。廣汽集團（2238）收報6.22元，升0.48%。東風集團股份（0489）收報5.32元，跌0.75%。長城汽車（2333）收報10.42元，升2.36%。北京汽車（1958）收報2.33元，升0.87%。小鵬汽車（9868）收報94.4元，升6.19%。理想汽車（2015）收報89.15元，升6.89%。蔚來集團（9866）收報135.8元，升3.74%。

破頂股表現

破頂股包括，電能實業（0006）創52周高，見53.95元，收報53.7元，升0.47%；中建富通（0138）創52周高，見0.2元，收報0.2元，升8.11%。

破底股方面

破底股包括，佳兆業美好（2168）創上市新低，見5.36元，收報5.45元，跌8.56%；康橋悅（2205）創上市新低，見3.09元，收報3.19元，跌0.31%；海通證券（6837）創上市新低，見5.33元，收報5.35元，跌2.37%；國泰君安（2611）創上市新低，見9.6元，收報9.67元，跌3.01%；創夢天地（1119）創上市新低，見1.06元，收報2.09元，跌49.02%；雲南水務（6839）創上市新低，見0.465元，收報0.475元，跌2.06%；維亞生物（1873）創上市新低，見2.29元，收報2.32元，跌4.13%；翰森製藥（3692）創上市新低，見12.22元，收報12.48元，跌0.64%；綠葉製藥（2186）創上市新低，見2.4元，收報2.48元，跌0.8%；中國擎天軟件（1297）創上市新低，見0.5元，收報0.5元，跌5.66%；新華保險（1336）創上市新低，見18.7元，收報18.82元，跌3.49%；中國太保（2601）創上市新低，見16.84元，收報16.86元，跌4.2%；京東物流（2618）創上市新低，見16元，收報16.12元，跌0.12%；順豐同城（9699）創上市新低，見6元，收報6元，跌5.66%；國美（0493）創上市新低，見0.33元，收報0.34元，跌11.69%；IMAX（1970）創上市新低，見8.68元，收報8.72元，跌3.54%；優然牧業（9858）創上市新低，見3.25元，收報3.28元，升0.31%；時代天使（6699）創上市新低，見104.5元，收報107.2元，升0.66%；佳源國際（2768）創上市新低，見1.23元，收報1.26元，無升跌；安莉芳（1388）創上市新低，見0.81元，收報0.87元，跌3.33%；意馬國際（0585）創上市新低，見0.45元，收報0.48元，跌2.04%；高鑫零售（6808）創上市新低，見2.13元，收報2.17元，跌4.82%；金力永磁（6680）創上市新低，見18.02元，收報18.3元，跌6.35%；上坤（6900）創上市新低，見1.51元，收報1.58元，升1.94%；招商證券（6099）見52周低7.71元，收報7.73元，跌2.03%；廣發証券（1776）見52周低9.07元，收報9.19元，跌3.67%；小米（1810）見52周低10.78元，收報10.86元，跌0.55%；周生生（0116）見52周低8.42元，收報8.43元，跌3.66%；中華煤氣（0003）見52周低8.8元，收報8.8元，跌0.68%；康希諾生物（6185）見52周低84.5元，收報85.15元，跌5.39%；復旦張江（1349）見52周低3.09元，收報3.13元，升0.97%；東瑞製葯（2348）見52周低1.1元，收報1.12元，升0.9%；威高股份（1066）見52周低7.63元，收報7.72元，跌1.78%；先健科技（1302）見52周低2.07元，收報2.17元，升2.84%；北控醫療健康（2389）見52周低0.08元，收報0.08元，跌1.23%；光啟科學（0439）見52周低0.122元，收報0.128元，跌3.76%；元力控股（1933）見52周低0.265元，收報0.265元，無升跌；星島（1105）見52周低0.36元，收報0.36元，無升跌；皇璽餐飲集團（8300）見52周低0.024元，收報0.024元，跌4%；冠君（2778）見52周低3.4元，收報3.4元，跌1.73%；中芯國際（0981）見52周低14.8元，收報14.92元，跌0.53%；太睿國際控股（1010）見52周低1.72元，收報1.72元，無升跌；海亮國際（2336）見52周低0.09元，收報0.09元，無升跌；中電華大科技（0085）見52周低0.49元，收報0.5元，無升跌；晨訊科技（2000）見52周低0.295元，收報0.305元，升1.67%；粵運交通（3399）見52周低0.85元，收報0.85元，跌3.41%；中芯（0981）見52周低14.8元，收報14.92元，跌0.53%；煤氣（0003）見52周低8.8元，收報8.8元，跌0.68%。

異動股

上升異動股，包括，泰凌醫藥（1011）收報0.25元，升60.26%；創勝集團醫藥（6628）收報23.9元，升13.68%；敏捷控股（0186）收報0.41元，升12.33%；微創醫療機器人（2252）收報25.5元，升11.35%；寰宇娛樂（1046）收報0.7元，升11.11%；瑞慈醫療（1526）收報0.88元，升10%；中國置業（0736）收報0.3元，升9.09%；普匯中金（0997）收報0.065元，升8.33%；中建富通（0138）創52周高，見0.2元，收報0.2元，升8.11%；再鼎醫藥（9688）收報35.05元，升8.01%。

下跌異動股，包括，創夢天地（1119）創上市新低，見1.06元，收報2.09元，跌49.02%；網上車市（1490）收報0.6元，跌33.33%；遠東酒店（0037）收報0.8元，跌16.67%；齊合環保（0976）收報0.89元，跌15.24%；中國環保科技（0646）收報0.49元，跌12.5%；國美（0493）創上市新低，見0.33元，收報0.34元，跌11.69%；偉俊集團控股（1013）收報0.047元，跌11.32%；華融金控（0993）收報0.13元，跌10.96%；中匯（0382）收報2.6元，跌9.41%；Bodibra母企海納星空科技（8297）收報0.171元，跌9.04%。

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