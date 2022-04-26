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中匯集團：新冠疫情常態化 轉輕資產擴展教育業務

中匯集團（0382）首席營運官劉文琦今午在業績發布會上表示，由於目前股價表現低迷，購併不太現實，加上在新冠肺炎疫情常態化，國家政策鼓勵下，他們會努力先做好現有學校，並且擴展輕資產模式發展。收購並非唯一發展模式，他們會偏向穩健發展。

她續指出，內地落實《職業教育法》立法，有助給予學生更多職業上升通道，對吸收生源長遠會更有幫助，學生可更多渠道接入集團旗下的學校，亦對集團的海外辦學方面帶來積極的影響。執行董事兼首席執行官廖伊曼補充，集團在2020年9月起至翌年的2月份，推動海外共融教育項目，參加學生人數已達115人，到之後半年已增至2303人次，其後自2021年9月到今年2月，涉及學生人數再進一步增至5504人次。他們期望今年目標增至7000人次，穩步推進及確保質量。目前有關計劃集資在廣東校區，將來會慢慢擴展至四川校區，令到在疫情之下，學生未能夠出外交流，也能夠取得機會培訓出具國際視野的人材，及繼續保持國際交流的渠道。

首席財務官兼公司秘書黃成滿更指，在疫情持續及廣州疫情上升下，集團的業務基本上沒有受到影響。隨著完成收購華商技工學校，集團的學生人數再進一步增加超過5000名，已經超標完成收生人數增長目標。隨著每年3至8月的非學歷教育收入進入密集期，他料下半年度集團的非學歷收入會有更快增長。另集團在上半年度的資本開支達2.5億元人民幣，主要用於新校區擴建，藉此增加收生容量。

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