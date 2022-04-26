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Zoom委任5位團隊成員 拓展亞太區市場

視像會議軟件Zoom（美：ZM）今日發布亞太區的業務更新，當中包括委任區內5位新管理層和團隊，以擴大Zoom於亞太區的影響力。Zoom亞太區負責人Ricky Kapur 表示，亞太區一直是Zoom擴展國際業務的戰略地區。新一代數碼原住民將刺激區內數碼經濟轉型，令亞太區充滿龐大潛力。隨著Zoom擴大亞太區內的業務營運和團員，平台會一直提供快速的創新步伐，使客戶能夠快速、安全迎接新機遇和克服挑戰。

 

Zoom又指出， 平台正為多個不同行業重新構思顧客體驗，當中包括醫療保健、教育和金融業，以滿足客戶在虛擬和現實接觸面對高度個人化及便利的追求。此外，平台也幫助企業創建及發展業務，例子包括澳洲零售平台Brauz、越南商務聯繫平台GapoWork、新加坡教育科技平台LingoAce、以及印尼最大型的電訊公司Telkomsel。

除了Zoom會議和Zoom Webinar的核心視像通訊產品外，Zoom Rooms、Zoom Phone、Zoom Events等產品的需求在亞太區錄得強勁增長。於2022年第四季，Zoom 完成在亞太區最大宗的 Zoom Rooms交易，客戶部署3,300多個Zoom Rooms，以推動辦公室混合工作模式。

另外，Zoom於本月初宣布在印度清奈興建新的科技中心，是繼印度邦加羅爾的科技中心、位於香港、新加坡、印度、澳洲、日本等全球21個託管數據中心、以及新加坡研究及研發中心後在亞太區建設的新設施。

 

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