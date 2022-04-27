復星（0656）旗下、擁有多個海外品牌的內地時尚奢侈品集團Lanvin Group（復朗集團）宣布，電商平台Shopify（美：SHOP）達成商業協議，借助後者的創新科技於北美市場建立共享數字化平台。
集團透露，旗下Lanvin和Sergio Rossi等品牌北美市場電商業務，將於今年下半年率先遷移至該平台。集團旗下品牌可在共享平台上整合電商資源，在保留獨立的品牌站點、形象和數據庫的同時，更能與集團其他品牌實現協同效應。
復朗集團董事長兼首席執行官程雲，這次借助Shopify打造全新數字化平台，充分體現了集團差異化的戰略，即通過最新的技術，與合作伙伴達至雙贏，滿足現今消費者多樣需求，從而實現強勁增長。集團相信借助Shopify強大的電商工具和服務，將能更好地把握北美作為全球最大奢侈品市場的發展機遇。
復星今早股價急挫至7.45元低位，中午收報7.53元，跌3.46%。
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