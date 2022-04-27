Mastercard（美：MA）公布2021年度「女性創業家指數」，研究來自65個經濟體、覆蓋全球82.4%女性勞動力之中，創業家的發展及成就。香港的得分雖然按年持平，錄得62.7分，不過全球排名升至第17位，而亞太地區排名亦上升一位至第四位。
報告指出，新冠疫情對全球，特別是對發展中經濟體的女性創業家造成不同程度的影響。即使全球正努力減輕與疫情相關的影響，女性仍然承受不少與經濟和社會相關的壓力，預計拉近性別差距的進程可能會延長至36年。不過全球只有少於 10% 的經濟復甦蘇措施具性別針對性。 加拿大和阿根廷等經濟體便在疫情下實施了旨在解決女性的經濟安全問題的政策，對其發展帶來正面影響。
調查又發現，在2020至2021年期間，香港女性商界領袖人數及女性創業活動分別僅錄得0.8%及0.4%的輕微跌幅，主要原因包括政府透過推出與創業相關的政策及計劃為中小企提供支援、女性更容易獲得金融服務，及相對高質素的管治。香港在提供創業支援條件方面排名全球第六，在知識產權和金融服務可達性方面排名全球第八。
Mastercard香港及澳門總經理陳一芳表示，在香港，Mastercard一直致力透過與本地商界女性合作來支持女性創業家賦權，協助她們在商界發光發亮。Mastercard與超過20間香港本地由女性主導的中小企攜手啟動了一項計劃，加強宣傳她們的企業。在2021年3月，Mastercard推出了女性創業家賦權計劃，並於2022年繼續推行。
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