余偉文又指出，雖然數碼港元具有龐大的創新潛能，但這並不代表可以實際應用在香港社會。但他承認，對本地市民而言，數碼港元若欠缺明顯的過人之處，將難以產生吸引力，除非數碼港元可互補現有零售電子支付的不足，或比現有的電子支付方式更為方便，否則難以在百花齊放的零售支付生態中佔一席位。他表示，金管局研究數碼港元的目標，為探索如何為數碼經濟注入更多創新的動力，並為應對穩定幣等新型貨幣可能帶來的挑戰作出部署。

對於數碼港元將面對甚麼潛在挑戰和技術問題，余偉文表示，推出數碼港元難免令人覺得會加劇零售支付市場的競爭。倘若大量市民將銀行存款轉為數碼港元，或有機會抽緊銀行資金。雖然當局可以引入保障措施，例如設置數碼港元的最高戶口結餘、每日轉換及交易限額等，應對此潛在風險，但過多的限制或會降低市民使用「數碼港元」的意欲，因此必須要在風險管理和方便利民之間取得平衡。

數碼港元面對的另一個議題，是監管機構如何界定私隱和數據保障。假如完全匿名，數碼港元的使用將與硬幣和紙幣無異，但無疑不合符打擊清洗黑錢及恐怖分子資金籌集的國際監管規定。因此，一定程度的可追溯性是必不可少的，當局必須審慎研判參與者，例如央行、電子支付營運商、銀行及商家等取得用戶資料的程度，例如用戶身份及交易歷史。

此外，余偉文表示，當局也要考量「數碼港元」應否具備「可編程」（programmable）的特點。所謂「可編程」，是指透過預設條件執行程式指令，有助「數碼港元」開拓更廣更多的應用場景，但同時當局也要留意程式故障、網絡安全風險等潛在風險。因此，「可編程」特點應用在數碼港元錢包或比應用在「數碼港元」上更為實際。再者，假如「數碼港元」具備「可編程」特點，有市民可能會擔心「數碼港元」是否等同現金一樣可靠。

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