moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

金管局：若數碼港元無過人之處 難在支付市場佔一席位

金管局就數碼港元進行諮詢討論，就數碼港元與現有電子支付工具，如轉數快、八達通、手機錢包等的分別，金管局總裁余偉文解釋，市民存放在銀行或電子錢包内的存款，是記在銀行或發行營運商等金融機構的賬簿內，存款與現金的兌換性取決於該金融機構自身的風險，而數碼港元可比擬央行發行的硬幣和紙幣，由央行發行或提供支持，記在央行的帳簿內，所以信用風險是零。雖然香港金融機構非常穩健，上述信用風險極微，但兩者在法律層面存在技術分別。

余偉文又指出，雖然數碼港元具有龐大的創新潛能，但這並不代表可以實際應用在香港社會。但他承認，對本地市民而言，數碼港元若欠缺明顯的過人之處，將難以產生吸引力，除非數碼港元可互補現有零售電子支付的不足，或比現有的電子支付方式更為方便，否則難以在百花齊放的零售支付生態中佔一席位。他表示，金管局研究數碼港元的目標，為探索如何為數碼經濟注入更多創新的動力，並為應對穩定幣等新型貨幣可能帶來的挑戰作出部署。

對於數碼港元將面對甚麼潛在挑戰和技術問題，余偉文表示，推出數碼港元難免令人覺得會加劇零售支付市場的競爭。倘若大量市民將銀行存款轉為數碼港元，或有機會抽緊銀行資金。雖然當局可以引入保障措施，例如設置數碼港元的最高戶口結餘、每日轉換及交易限額等，應對此潛在風險，但過多的限制或會降低市民使用「數碼港元」的意欲，因此必須要在風險管理和方便利民之間取得平衡。

數碼港元面對的另一個議題，是監管機構如何界定私隱和數據保障。假如完全匿名，數碼港元的使用將與硬幣和紙幣無異，但無疑不合符打擊清洗黑錢及恐怖分子資金籌集的國際監管規定。因此，一定程度的可追溯性是必不可少的，當局必須審慎研判參與者，例如央行、電子支付營運商、銀行及商家等取得用戶資料的程度，例如用戶身份及交易歷史。

此外，余偉文表示，當局也要考量「數碼港元」應否具備「可編程」（programmable）的特點。所謂「可編程」，是指透過預設條件執行程式指令，有助「數碼港元」開拓更廣更多的應用場景，但同時當局也要留意程式故障、網絡安全風險等潛在風險。因此，「可編程」特點應用在數碼港元錢包或比應用在「數碼港元」上更為實際。再者，假如「數碼港元」具備「可編程」特點，有市民可能會擔心「數碼港元」是否等同現金一樣可靠。

其他報道

按證調升定息按揭年利率

金管局推數碼港元討論文件 余偉文：未決定是否推出

福萊特玻璃今年首季少賺近48%

上置集團去年扭虧為盈 不派息

LME行政總裁突宣佈留任  上月爆鎳交易停市遭調查

WSJ：習近平要求中國今年GDP增速超美國 以顯示中國政黨制度優於西方

德勤：人行放寬貨幣政策必要性減少

三星奪2月全球5G安卓智能機市佔24% Galaxy A52s 5G最暢銷

恒指連升兩日 海底撈飈一成冠藍籌 港交所績後收跌0.12%

騰訊音樂回應網易云音樂起訴：無視事實來碰瓷 無助音樂行業發展

創興銀行去年多賺1.68% 淨利息收入增12%

滬指終止兩連跌 以近日中高位收市

南京、佛山傳齊出招救樓市 放寬首套房資格

長沙比亞迪宿舍據報接連有員工跳樓 警方：屬實 正調查整治

香港「女性創業家指數」按年持平 亞太排名升至第四

復星旗下Lanvin Group與Shopify合作 拓展北美電商業務

【有片：埋身擊】道指標指期貨或下試今年低位 現階段不宜買入

山東新華製藥早段增急升1.3倍後停牌 待公布內幕消息

上海復旦上季多賺1.7倍 錄2.33億人幣

【有片：選股王】手機需求跌致相關設備股弱勢 惟高偉電子可以看高一線